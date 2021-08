Vittoria mondiale per Remy Gardner. L'australiano vince il Gran Premio di Silverstone, dodicesimo atto del mondiale 2021 della Moto2. Bravissimo Remy ad avere la meglio di un super Marco Bezzecchi partito dalla pole e porta a casa il quarto successo stagionale e il nono podio di questo magico 2021.

Il figlio del grande Wayne trionfa davanti al nostre Bez. Bravissimo l'italiano, che parte in pole e le prova tutte per vincere la gara britannica, ma il rivale è semplicemente più forte. Comunque prosegue nel buon momento di forma. Chiude il podio il buon Navarro, che la spunta su Sam Lowes. Quinto Diggia, poi Augusto Fernandez.

Il grande colpo di scena della gara è la caduta di Raul Fernandez. L'alfiere di casa KTM era sesto, lontanto dal compagno di squadra. Ma in un weekend comunque negativo, doveva portare a casa punti importanti, che lo mantenevano in lotta per il campionato. Invece Raul a sei giri dalla fine è vittima di una brutta caduta, che lo porta a -44 nella generale su Gardner.

Ora un weekend di pausa, poi back to back Aragon-Misano.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Bezzecchi parte bene dalla pole, poi Sam Lowes e Remy Gardner. Quarto Navarro, poi Diggia. Lowes cala un po', mentre Gardner attacca e passa Bez.

- Bellissimo duello per la vetta, con Bez e Gardner che si passano e risorpassano a più riprese. Ciò porta Lowes, Di Giannantonio e Navarro a tornare sui primi due. Sesto Raul Fernandez, molto più staccato.

- Stranamente è una gara molto combattuta in testa, con cinque piloti abbastanza vicini. Gardner prova a fuggire, ma Bezzecchi tiene il passo del rivale. Dietro Augusto Fernandez prova a riagganciarsi a Navarro quinto. Bez attacca e passa Gardner a otto giri dalla fine.

- Augusto Fernandez recupera dal sesto posto e risale nel gruppo dei primi, ma davanti Bez e Gardner se ne vanno e lottano per la vittoria, mentre Lowes e Navarro per il terzo posto. Diggia è quinto, poi Navarro. Raul Fernandez invece è vittima di un violento highside e finisce a terra, perdendo tanti punti nel mondiale.

- Ultimi giro. Gardner rimane davanti a Bezzecchi e ne ha per prendere qualche metro. Vince quindi Remy, poi Marco. Navarro chiude il podio, poi Lowes, Di Giannantonio e Augusto Fernandez.

La statistica chiave

Remy Gardner è il pilota che ha più punti in tutte e tre le classi. 231 per l'australiano, 206 per Quartararo e 201 per Acosta. Curiosamente è quello che ha più punti ma è quello che ha meno vantaggio sul secondo, "solo" 44 punti su Raul Fernandez.

La dichiarazione

Marco BEZZECCHI:"Nel giro di formazione ho avuto qualche problemino, ma il team l'ha risolto in griglia. La gara è stata molto bella, con tanti sorpassi con Remy. A tre giri dalla fine ho fatto un lungo alle 11 e ho perso qualcosa. Così ho spinto ma ormai era tardi. Comunque pole ieri e podio oggi, va bene".

Il migliore

Remy GARDNER: Dopo due gare non semplici in Austria, torna alla vittoria, ed è un successo veramente fondamentale in ottica mondiale, data la caduta di Raul Fernandez. Battere questo Bez non era semplice, ma lui riesce e se ne va in campionato.

Il peggiore

Raul FERNANDEZ: Gardner era sicuramente più in forma, ma in questo weekend avrebbe dovuto amministrare. Ci riesce fino a cinque giri dalla fine, quando cade violentemente e perde tantissimo punti per il mondiale.

