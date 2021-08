It's coming Rome, di nuovo. Fenati-Antonelli-Foggia. Tripletta italiana a Silverstone, valida per il 12mo atto del mondiale della Moto3. Un podio tutto tricolore, una gara stupenda per i nostri riders.

Romano Fenati semplicemente perfetto. Dopo aver dominato tutto il weekend in tutte le libere, dopo essere stato in pole position, Romano comanda dal primo all'ultimo giro, staccandosi subito dal resto del gruppo insieme ad Antonelli. Nel finale stacca anche il connazionale per vincere in solitaria. Quarto podio in cinque gare per lui. Forse è tardi per rilanciarsi per il mondiale, ma sicuramente dà una bella risposta alle solite critiche piovutegli addosso anche in questa stagione.

Secondo un super, immenso, stratosferico, Niccolò Antonelli. Meno di un mese fa era fermo per la mano rotta, appena torna ok fisicamente si mette in mostra con una gara sontuosa. Rimane con Fenati fino a quando ne ha, poi si stacca a tre giri dalla fine ma conquista un secondo posto che fa tantissimo morale.

Chiude il podio Dennis Foggia. L'italiano non fa gara insieme agli altri, ma comanda il gruppo degli inseguitori, a debita distanza dai primi due. Negli ultimi giri prende un po' di margine insieme a Guevara, ma gestisce il rivale e taglia il traguardo per terzo. Quinto Suzuki, nono Riccardino Rossi. Peccatissimo per Andrea Migno che ad inizio gara era con Antonelli e Fenati, ma sfortunatissimo si deve fermare per un problema tecnico 11mo Acosta, Garcia addirittura fuori dai punti e ormai a 46 punti di distacco su Acosta lanciatissimo.

Ora una settimana di pausa, poi back to back Aragon-Misano.

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Fenati parte al meglio insieme ad Antonelli. Terzo Migno, poi Riccardo Rossi. Quinto Salac, poi Rodrigo, Foggia e Masia. Da dietro Acosta e Garcia in poche curve risalgono la classifica.

- Fenati, Antonelli e Migno provano la fuga. Il trio guadagna un secondino su Foggia, Binder, Rossi, Masia.

- A metà gara succede l'incredibile: si rompe la moto di Migno. Un vero peccao per Andrea che era in fuga con Antonelli e Fenati. In due quindi rimangono per la vittoria con oltre tre secondi sugli altri, capitanati da Foggia, Guevara, Binder, Suzuki, Masia, Oncu e Rossi. Molto più indietro Acosta e Garcia che non riescono a rientrare nel gruppo per il podio.

- Ci si avvia agli ultimi giri: Antonelli e Fenati mantengono tre secondi di vantaggio sul resto del mondo e sarà quindi lotta a due per il successo. Fenati tira, ma Antonelli in scia guadagna tantissimo sul connazionali. Dietro solita bagarre, il gruppo di Acosta e Garcia riescea tornare in lotta per il terzo gradino del podio.

- A tre giri dalla fine Fenati rompe gli indugi e prova a dare la zampata finale, staccando Antonelli che forse fatica per il dolore alla mano. Foggia e Guevara si staccano dal gruppo degli inseguitori e lottano per il terzo posto. Stravince Fenati, poi Antonelli e Foggia, per la tripletta italiana

La statistica chiave

Tripletta italiana che non accadeva da Thailandia 2018. Podio meno giovane della storia della Moto3 con quasi 24 anni di media.

La dichiarazione

Niccolò ANTONELLI: "Mi sono trovato benissimo sulla moto. Ho seguito Romano che aveva un passo incredibile. Non volevo mollare, fino alla fine. Sono felicissimo per il podio con la mano che è ancora rotta".

Il momento social

Il migliore

Romano FENATI - Più che "It's coming Rome", è "It's Coming Romano"! E' stato semplicemente il più forte per tutto il weekend, dalle Fp1. E' il re di Silverstone del weekend e in gara semplicemente gestisce e vince una delle migliori gara della carriera.

Il peggiore

Sergio GARCIA - Dopo aver vinto in Austria e riaver guadagnato qualche punto su Acosta, torna sulla terra. Chiude fuori dai punti, in rimonta dopo la pessima qualifica ma non riesce comunque ad essere nei punti.

