Romano Fenati detta il passo al termine della prima giornata di attività a Silverstone, dodicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Max Racing, padrone indiscusso questa mattina, firma il nuovo record della pista nella FP2 in 2.11.334.

La sessione pomeridiana del Gran Premio di Gran Bretagna non ci regala molte informazioni confermando quanto visto nella prima sessione di libere. Il nostro portacolori si è mostrato il migliore sul passo gara con un ritmo pazzesco irraggiungibile per i rivali per tutto il turno.

Secondo posto per Ayumu Sasaki (KTM) davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama), Riccardo Rossi (BOE) e Dennis Foggia (Leopard). Si chiude una sessione perfetta per i nostri colori con quattro italiani nella Top5.

Buone conferme anche dal sudafricano Darryn Binder (Sprinta) che si colloca sesto davanti al turco Deniz Oncu (KTM) ed al francese Lorenzo Fellon (SIC58), autore di una scivolata questa mattina che non ha portato a delle conseguenze.

Lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) e l’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini) completano nell’ordine la Top10 al termine di una FP2 che ha visto in difficoltà l’iberico Sergio Garcia. Il centauro di Aspar, secondo nel Mondiale, si colloca solo 17° posto davanti al connazionale Xavier Artigas (Leopard) ed al nostro Andrea Migno (Snipers).

Appuntamento a domani mattina per la FP3, sessione che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2 delle qualifiche.

CLASSIFICA FP2 MOTO3 GP GRAN BRETAGNA 2021

1 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 230.7 2’11.334

2 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 236.3 2’11.473 0.139 / 0.139

3 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 232.2 2’11.533 0.199 / 0.060

4 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 232.7 2’11.718 0.384 / 0.185

5 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 233.2 2’11.724 0.390 / 0.006

6 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 232.2 2’12.036 0.702 / 0.312

7 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 235.2 2’12.056 0.722 / 0.020

8 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 232.2 2’12.144 0.810 / 0.088

9 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 232.7 2’12.162 0.828 / 0.018

10 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 232.2 2’12.164 0.830 / 0.002

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 233.2 2’12.225 0.891 / 0.061

12 28 Izan GUEVARA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 233.7 2’12.233 0.899 / 0.008

13 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 233.2 2’12.254 0.920 / 0.021

14 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 229.7 2’12.286 0.952 / 0.032

15 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 230.2 2’12.286 0.952

16 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 233.2 2’12.378 1.044 / 0.092

17 11 Sergio GARCIA SPA Valresa GASGAS Aspar Team GASGAS 232.7 2’12.383 1.049 / 0.005

18 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 233.7 2’12.425 1.091 / 0.042

19 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 232.2 2’12.458 1.124 / 0.033

20 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 234.2 2’12.530 1.196 / 0.072

21 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 231.7 2’12.807 1.473 / 0.277

22 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 229.2 2’12.888 1.554 / 0.081

23 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 232.2 2’12.936 1.602 / 0.048

24 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 231.2 2’13.059 1.725 / 0.123

25 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 231.2 2’13.243 1.909 / 0.184

26 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 232.2 2’13.572 2.238 / 0.329

27 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 228.3 2’14.282 2.948 / 0.710

