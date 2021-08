È calato il sipario sul GP di Gran Bretagna, 12° round del Mondiale 2021 di MotoGP. A Silverstone il francese Fabio Quartararo ha vinto da dominatore assoluto in sella alla Yamaha, precedendo in maniera chiara lo spagnolo della Suzuki Alex Rins e l’iberico dell’Aprilia Aleix Espargaró. Una grande soddisfazione per la Casa di Noale che, con questo riscontro, ha ottenuto il primo podio nell’era della MotoGP. Un grande lavoro quello della scuderia italiana che, con il nuovo progetto 2021, sembra aver trovato davvero la strada giusta per avvicinarsi al vertice di una categoria così importante.

Raggiante nell’immediato post gara Aleix, che ha sempre creduto fortemente nel progetto, consapevole di aver tra le mani una moto che continua a progredire a crescere: “Sono felicissimo, è un sogno il primo podio con l’Aprilia. L’impegno è stato massimale e ora il momento è buono per puntare a traguardi sempre più ambiziosi - le parole a caldo dello spagnolo -. Non voglio più commettere errori e migliorare il mio passo, dedico il podio a tutti quelli che hanno lavorato e alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto“.

Gran Premio di Gran Bretagna Quartararo stravince e si invola nel Mondiale. Aprilia storico podio 3 ORE FA

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Gran Premio di Gran Bretagna Moto3: Fenati vince su Antonelli e Foggia, tripletta Italia! 3 ORE FA