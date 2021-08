Fabio Quartararo sognava una vittoria simile da qualche settimana. Il francese voleva dare un segnale a tutti e, dominando il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, ha ribadito che è lui il numero uno della categoria e, di conseguenza, il titolo è un discorso quasi chiuso.

Sul tracciato di Silverstone El Diablo parte in maniera accorta, lascia sfogare i rivali poi, giro dopo giro, inizia a saltarli come birilli per prendere il comando delle operazioni e, sostanzialmente, involarsi. Il portacolori del team Yamaha Factory ha gestito la gara senza alcun problema, tenendo un margine di 3 secondi sugli inseguitori e, soprattutto, andando a mettersi in tasca 25 pesantissimi punti a livello di classifica generale.

"Sto vivendo una bellissima sensazione"

"Sto vivendo davvero una bellissima sensazione – conferma ai microfoni di Sky Sport –. Dopo le qualifiche avevo perso un po’ di fiducia perché erano risultate davvero complicate. Ma ero fiducioso a livello di passo gara, dopotutto nella FP4 avevo dimostrato che potevo andare forte. Una vittoria di grande importanza, per la quale ringrazio tutti. Dai tifosi, finalmente con noi e numerosissimi, a tutto il mio team".

Il pilota francese prosegue nel suo racconto: "La gara è andata come mi aspettato a livello di ritmo. Anche il feeling con la moto è eccellente, specialmente quando devo tentare un sorpasso. Il titolo? Sono messo abbastanza bene, ma mi sono dato l’obiettivo di non pensare alla classifica fino a Misano. Visto il margine dovrò estenderlo fino a Valencia e, passo dopo passo, cercare sempre di fare il massimo a livello di punti".

