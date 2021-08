Marc Marquez "old style" fa segnare il miglior tempo nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021, quindi chiude il turno con una caduta davvero pericolosa ma, fortunatamente, senza conseguenze. Sul tracciato di Silverstone, dominato da cielo grigio e temperature autunnali (14° per quanto riguarda l’atmosfera e 19° sull’asfalto) il Cabroncito ha davvero impressionato, mettendo insieme una notevole serie di giri veloci, confermando come il fisico ormai risponda nel migliore dei modi, anche su una pista selettiva come quella del Northamptonshire.

Il portacolori del team Repsol Honda, infatti, ha chiuso con il tempo di 2:00.941, poi ha provocato la bandiera rossa conclusiva (a 1:57 dal termine) con una spettacolare scivolata (a 270 km/h) proprio all’ingresso delle Becketts, con moto distrutta e pilota che finisce all’interno della sede stradale. Per fortuna la bandiera rossa ha evitato rischi peggiori ed il catalano ha potuto allontanarsi dal luogo dell’incidente sulle proprie gambe.

Secondo posto per il connazionale Aleix Espargarò, che sospinge la sua Aprilia (sempre più positiva in questo periodo) fino al 2:01.191 a 250 millesimi di distacco, mentre è terzo Fabio Quartararo (Yamaha Factory) in 2:01.301 a 360 millesimi, ma fermato proprio sul più bello mentre stava andando ad attaccare il tempo di Marquez con un paio di settori da record. Per "El Diablo" la differenza arriva tutta nel T2, settore nel quale lo spagnolo fa la differenza nei cambi di direzione e lo supera per circa 3 decimi.

Conclude al quarto posto lo spagnolo Pol Espargarò che conferma l’ottimo momento della Honda e si ferma a 395 millesimi dal compagno. Quinto l’australiano Jack Miller (Ducati Factory) in 2:01.409 a 468 millesimi, sesto il nipponico Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) a 481. Settimo tempo per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 655 millesimi, quindi ottavo il primo degli italiani, Francesco Bagnaia (Ducati Factory) in 2:01.783 a 842 millesimi. Chiudono la top ten il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 854 e lo spagnolo Alex Marquez (LCR Honda) a 929.

Buon undicesimo crono per Danilo Petrucci (Red Bull KTM Tech3) sempre a suo agio su questa pista, con un gap di 1.015 da Marquez, mentre è quindicesimo lo spagnolo Joan Mir (Suzuki) a 1.278 e lontanissimo dalle migliori prestazioni dei rivali. Alle sue spalle, sedicesimo, troviamo Valentino Rossi (Yamaha Petronas) a 1.393. Dopo un buon avvio di FP1 il "Dottore" ha perso progressivamente posizioni, ma senza tentare il time attack conclusivo. Diciottesimo Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) a 1.585, quindi ventesimo Luca Marini (Ducati Avintia VR46) a 2.225. infine ventiduesimo il rientrante Lorenzo Savadori (Aprilia) a 6.758,

A questo punto la classe regina si concentra sulla seconda sessione di prove libere, in programma alle ore 15.10 italiane, che ci permetterà di capire in maniera più chiara i valori in pista, con i piloti a caccia della top 10 per evitare la Q1 di domani in qualifica.

