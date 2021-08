Sul circuito di Silverstone si è completata anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, la quale è risultata decisiva per determinare i dieci piloti esentati dal Q1 e dunque ammessi direttamente alla fase decisiva delle qualifiche del pomeriggio. Non è stato semplice migliorare i tempi della FP2, in quanto si è girato in condizioni di aria fresca e asfalto freddo. Cionondimeno, c’è stata grande bagarre per l’accesso al Q2, poiché proprio alla luce del meteo tutti si sono impegnati a fondo.

Alfine Jack Miller è stato in grado di realizzare il crono più rapido, chiudendo un giro in 1’59”288. L’australiano ha battuto di 29 millesimi il tempo realizzato ieri da Fabio Quartararo, che stamattina non è riuscito a migliorarsi. Oltre a Jackass, abbiamo altre due Ducati ammesse direttamente al Q2, quelle di Jorge Martin e Francesco Bagnaia, rispettivamente quarto e quinto. In casa Yamaha si conferma invece la buona competitività di Valentino Rossi, che sale ulteriormente di livello e conclude 7°.

Accedono al Q2 anche le due Honda ufficiali di Pol Espargarò (nonostante una caduta) e Marc Marquez, che resta dentro al pelo. Come sempre brillante sul giro secco l’Aprilia di Aleix Espargarò, addirittura terzo, mentre Brad Binder è il migliore del clan KTM, nonché l’unico a essere già ammesso al Q2. In casa Suzuki, invece, Joan Mir scalza dalla top-ten il compagno di box Alex Rins. Dunque, il nome più altisonante escluso dal Q2 è Johann Zarco, confermatosi in difficoltà sul tracciato di Silverstone. Il francese, quarto nel Mondiale, dovrà passare dal Q1. Va rimarcato il forfait di Lorenzo Savadori.

MOTOGP, GP GRAN BRETAGNA – CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2, FP3

1 MILLER Jack Ducati 1’59″288

2 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’59″317

3 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’59″386

4 MARTIN Jorge Ducati 1’59″396

5 ESPARGARO Pol Honda 1’59″515

6 BAGNAIA Francesco Ducati 1’59″515

7 ROSSI Valentino Yamaha 1’59″553

8 MIR Joan Suzuki 1’59″651

9 BINDER Brad Ktm 1’59″671

10 MARQUEZ Marc Honda 1’59″683

11 ZARCO Johann Ducati 1’59″725

12 NAKAGAMI Takaaki Honda 2’00″053

13 CRUTCHLOW Cal Yamaha 2’00″075

14 MARQUEZ Alex Honda 2’00″157

15 RINS Alex Suzuki 2’00″337

16 LECUONA Iker Ktm 2’00″359

17 PETRUCCI Danilo Ktm 2’00″545

18 BASTIANINI Enea Ducati 2’00″548

19 MARINI Luca Ducati 2’00″548

20 OLIVEIRA Miguel Ktm 2’00″883

21 DIXON Jake Yamaha 2’02″251

WD SAVADORI Lorenzo Aprilia Forfait

