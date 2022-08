Dopo una vita torna finalmente la MotoGP. Una pausa estiva lunghissima, addirittura più di un mese per i riders della classe regina che si ritroveranno a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, primo atto della seconda parte di stagione. Dall'Inghilterra riparte quindi la caccia a Fabio Quartararo. El Diablo aveva concluso giugno con il primo errore stagionale ad Assen, uno zero importante che gli ha portato in dote anche un long lap penalty che dovrà scontare in gara per il contatto con Aleix. Il francese comunque qui lo scorso anno vinse e quindi è sicuramente uno dei favorito per la corsa. Sarà interessante vedere anche i progressi degli altri, in primis quelli dell'Aprilia e di Ducati. Le due moto italiane, guidate da Bagnaia ed Espargaro, devono per forza recuperare punti sul campione del mondo in carica per tenere aperto il campionato. Pecco soprattutto è all'ultima spiaggia, dato che ha ben 66 punti di distacco da Quartararo. Diretta su SKY, differita su TV8. In Inghilterra sono un'ora avanti e quindi le qualifiche saranno più tardi. Per la gara invece ci sarà l'inversione con la Moto2.

Il programma del GP di Gran Bretagna

Venerdì 5 agosto

FP1 Moto3: 10:00-10:40

FP1 MotoGP: 10:55-11:40

FP1 Moto2: 11:55-12:35

FP2 Moto3: 14:15-14:55

FP2 MotoGP: 15:10-15:55

FP2 Moto2: 16:10-16:50

Sabato 6 agosto

FP3 Moto3: 10:00-10:40

FP3 MotoGP: 10:55-11:40

FP3 Moto2: 11:55-12:35

Qualifiche Moto3: 13:35-13415

FP4 MotoGP: 14:30-15:00

Qualifiche MotoGP: 15:10-15:50

Qualifiche Moto2: 16:10-16:50

Domenica 7 giugno

Warm-Up Moto3: 10:20-10:30

Warm-Up MotoGP: 10:40-11:00

Warm-Up Moto2: 11:10-11:20

Gara Moto3: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara Moto2: 15:30

GP di Gran Bretagna: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro in differita su Tv8

L'intero weekend del GP Gran Bretagna sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky MotoGP, canale 208 di Sky. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in differita su TV8 alle 17.15 (Canale 108).

Palinsesto TV8

Sabato 6 agosto: sintesi delle qualifiche di Moto3, MotoGP e Moto2 alle 17:30.

Domenica 7 agosto: gara Moto3 alle 15:30; gara MotoGP alle 17:15; Gara Moto2 alle 18:35.

GP di Gran Bretagna in Live-Streaming

Il GP Gran Bretagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8.

