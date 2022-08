Da Silverstone in Inghilterra riparte il mondiale della MotoGP dopo oltre un mese di stop. La pausa estiva è conclusa e quindi è tempo di tornare in sella per la seconda parte di questo campionato. Un 2022 che per ora parla francese, con Fabio Quartararo destinato a vincere il suo secondo titolo della carriera. El Diablo però nell'ultimo atto prima delle vacanze ad Assen ha fatto il primo errore di questa stagione e ne pagherà le conseguenze anche domenica in gara, dato che dovrà scontare un long lap penalty dopo il contatto con Aleix. Proprio il più vecchio dei fratelli Espargarò tenterà di approfittarne, come Pecco, ormai all'ultima spiaggia. Ma andiamo con calma e analizziamo insieme i cinque argomenti prima del weekend.

Quartararo favorito nonostante la penalità?

Ha detto di essere carichissimo, in gran forma, prontissimo per la seconda parte della stagione. Fabio Quartararo arriva in Inghilterra da leader del mondiale, con 21 punti di vantaggio su Aleix. El Diablo qui vinse lo scorso anno e si trova molto bene su questa pista. Il problema per lui è la penalità presa ad Assen dopo il crash con Aleix , long lap che ha irritato molto lui e la Yamaha. Ormai però questo riguarda il passato, per cui la domanda sorge spontanea: Fabietto riuscirà a vincere nonostante la penalità? Non sarà facile, soprattutto per il valore degli avversari.

Occasione d'oro per Aleix. Ce la farà?

Nel 2021 Silverstone rappresentò l'inizio di tutto. In Inghilterra arrivò il primo podio per Aleix e l'Aprilia, un risultato che ha significato la rinascita per entrambi dopo tanto lavoro. Ora lo spagnolo e la squadra di Noale sono una realtà di questa disciplina e a Silverstone entrambi hanno una occasione d'oro, quella di poter trionfare. Il più vecchio dei fratelli Espargarò deve assolutamente sfruttare la penalità di Quartararo per seminarlo e provare a vincere, magari in solitaria, come accaduto in Argentina. Ci riuscirà?

Ennesima ultima spiaggia per Bagnaia. Obiettivo guadagnare punti sugli altri

Anche se la classifica generale dice cose diverse, dato che al terzo posto c'è Zarco, in verità rimane Bagnaia il terzo incomodo per il titolo nonostante i 66 punti di distacco dal leader. Pecco però viene dalla vittoria ad Assen che sicuramente gli ha dato morale e ora, in questa seconda parte di stagione, è chiamato alla rimonta assoluta. Di gare ce ne sono ancora tante, ben nove, e Quartararo ha dimostrato in Olanda di non essere infallibile. Anche Bagnaia quindi deve sfruttare la penalità di Quartararo per guadagnare punti e iniziare la risalita, ma soprattutto non deve più sbagliare da qui a fine anno.

Bastianini per la gloria per il suo futuro

Dopo un inizio di 2022 da urlo, ha faticato nel prosieguo della stagione. Ora per Enea comincia una seconda parte di campionato comunque fondamentale, soprattutto per il suo futuro. Sembrava ormai sicuro il suo passaggio nel team Factory, ma gli ultimi buoni risultati di Martin, e nel contempo il suo calo di performance, hanno rimesso tutto in gioco. Da Silverstone deve tornare ai fasti di inizio stagione, in modo da formare nel 2023 una fantastica coppia ufficiale con Bagnaia.

Bezzecchi, Marini, Di Giannantonio: chi farà meglio?

Per ultimo parliamo dei tre altri italiani che, in fasi alterne, si sono messi assolutamente in luce nella prima parte di stagione. Il Bez, il Maro e Diggia si sono tolti grandi soddisfazioni in questo 2021 e l'obiettivo è quello di proseguire su questa linea. Soprattutto Marco Bezzecchi ha rubato l'occhio, bravo a conquistare anche un fantastico secondo posto nell'ultima gara corsa in Olanda. Bisogna partire subito alla grande in Inghilterra.

