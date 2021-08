Aleix Espargarò si conferma in grande forma a Silverstone e ottiene il miglior tempo assoluto nel warm-up mattutino del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, valido come dodicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il 32enne catalano ha fermato il cronometro in 2’00″325 alla guida di un’Aprilia molto competitiva, precedendo in classifica di 26 millesimi la Honda del nipponico Takaaki Nakagami. Buoni riscontri dopo la pole position di ieri anche per Pol Espargarò, 3° a 135 millesimi dalla vetta con la sua RC213V del Team HRC, davanti alla Ducati Pramac del rookie Jorge Martin (4° a 0.229) e alla KTM Tech 3 di Iker Lecuona (5° a 0.259).

Sesta posizione a meno di 3 decimi dalla testa per Fabio Quartararo, leader del campionato e uno dei grandi favoriti per il successo odierno, mentre Suzuki si deve accontentare del settimo e dell’ottavo posto rispettivamente con Joan Mir e Alex Rins a quasi quattro decimi di ritardo dal crono di Aleix Espargarò.

Completano il quadro della top10 la Ducati ufficiale di Jack Miller (9° a 0.387) e la Honda di Marc Marquez (10° a 0.526), che ha dovuto concludere anzitempo il suo warm-up per una caduta in curva 8. Oltre 9 decimi di gap per tutti gli altri piloti, con Danilo Petrucci 12° a 0.932 e Luca Marini 13° a 0.933. Molto lontani in classifica i due italiani di punta: Francesco Bagnaia è solo 17° a 1.041 con la Ducati, mentre Valentino Rossi è addirittura 19° a 1.476 con la Yamaha Petronas.

