Se n’è andato da due giorni ma in Italia si continua compulsivamente a parlare dell’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. All’indomani della prima partita dei bianconeri del post CR7, persa incredibilmente contro il neopromosso Empoli, il suo addio sgrammaticato con quel ‘Grazzie’ - scritto dal portoghese nel post con cui ha salutato la Juve, è diventato un vero e proprio tormentone. Uno slogan che ha varcato i confini del calcio ed è stato addirittura da un team di MotoGP per ringraziare il proprio pilota per aver conquistato un podio nella classe regina che mancava da oltre 22 anni.









L’account social del Team Gresini Racing si è complimentato con Aleix Espargaro per lo storico terzo posto conquistato nel Gp di Gran Bretagna ottenuto in sella alla Aprilia RSV-4 ispirandosi proprio allo "stile"CR7”: "Grazzie Aleix". Un messaggio simpatico e che sta spopolando sui social.

