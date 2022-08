un violento high-side durante l’ultima sessione di prove libere, nel pomeriggio di sabato. Aleix ha corso anche le qualifiche, nonostante fosse caduto poche ore prima, ed ha stretto i denti in gara senza essere però al meglio. Questa mattina si è sottoposto a nuovi esami. A Silverstone Aleix Espargarò , principale rivale di Fabio Quartararo per la lotta al titolo , non è riuscito a sfruttare l’occasione per recuperare punti sul francese della Yamaha, che per una volta è stato molto lontano dal podio (8°). Il pilota dell’Aprilia Racing, infatti, si è posizionato alle sue spalle (9°) e la distanza in classifica è cresciuta: ora sono 22 i punti di differenza. A condizionare il weekend del GP di Gran Bretagna dello spagnolo è statodurante l’ultima sessione di prove libere, nel pomeriggio di sabato. Aleix ha corso anche le qualifiche, nonostante fosse caduto poche ore prima, ed ha stretto i denti in gara senza essere però al meglio. Questa mattina si è sottoposto a nuovi esami.

Ad

GLI ESAMI: FRATTURA AL TALLONE

MotoGP Rimonta Bagnaia: può credere ancora nel Mondiale piloti? 8 ORE FA

Il numero 41 si è recato all’Ospedale Dexeus di Barcellona per sottoporsi ai controlli e gli è stata diagnosticata una frattura al tallone del piede destro, che si è procurato proprio nella caduta nelle libere di Silverstone. Non è previsto l’intervento chirurgico. Dovrà rispettare 7 giorni di riposo, nei quali utilizzerà le stampelle. L’obiettivo è partecipare in buone condizioni al weekend del GP di Austria, in programma tra il 19 e il 21 agosto.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio di Gran Bretagna Eroico Aleix Espargaro, 6° in qualifica dopo un highside IERI A 19:22