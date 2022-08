Un tremendo highside nelle ultime prove libere prima delle qualifiche non ha impedito ad Aleix Espargaro di vivere una giornata di gloria. Non tanto per il risultato - l'alfiere dell'Aprilia scatta dalla sesta casella nel GP di Gran Bretagna - ma per come è arrivato. In meno di un'ora Aleix è passato dal farsi aiutare per rialzarsi dopo il brutto impatto sull'asfalto, tremando per le sue condizioni, ad una stoica Q2, nella quale si è persino portato provvisoriamente in pole position prima che anche gli altri effettuassero l'ultimo tentativo. Giù il cappello.

durante le FP4, il 33enne spagnolo non viene disarcionato dalla RS-GP in curva 12. Che il più vecchio dei fratelli Espargaro fosse un modello di determinazione non lo scopriamo soltanto a Silverstone. Ma quanto mostrato dal pretendente al titolo in occasione di queste qualifiche ha davvero dell'incredibile. L'Aprilia si trova in ottima confidenza nell'iconico circuito britannico, tanto che Aleix risulta il più veloce delle prove libere del sabato mattina (senza dimenticare che il compagno di squadra, Maverick Viñales, ha terminato le qualifiche al secondo posto). Sembra filare tutto liscio per la casa di Noale finché,

Ad

Gran Premio di Gran Bretagna Zarco: "Orgoglioso della pole, ho ottime sensazioni per la gara" 4 ORE FA

Le prime immagini mostrano un Aleix Espargaro rotolarsi dal dolore a bordo pista e trasportato in barella dai marshall. Si teme subito il peggio: il rischio di non poter disputare le imminenti qualifiche e neppure la gara del giorno successivo, col pericolo di salutare le speranze mondiali che si trova a vivere per la prima volta in carriera nella classe regina. Trasportato immediatamente al centro medico, miracolosamente i primi controlli non rilevano fratture dichiarando il pilota in grado di poter tornare in sella, nonostante il dolore al piede destro (in particolare nella zona del tallone) sia talmente forte da rischiare di compromettere le qualifiche. Per riuscire a rientrare in pista il team deve addirittura mettere le mani sullo stivale del proprio centauro, in modo che Aleix riesca a indossarlo nonostante il piede gonfio.

Qualifiche eroiche

il primo a scendere sotto al muro dell'1:58. Partirà in seconda fila in compagnia dei due principali pretendenti per il Mondiale piloti, il leader Fabio Quartararo (che dovrà effettuare un long-lap penalty per Il primo tentativo in Q2 è altissimo e serve per scrollarsi la paura di dosso, ma Aleix non si dà per vinto e decide di rimettersi subito in moto per un secondo assalto con gomme nuove. Il secondo giro è sbalorditivo: abbassa il record della pista (poi realizzato in via definitiva dal poleman Zarco) e diventa. Partirà in seconda fila in compagnia dei due principali pretendenti per il Mondiale piloti, il leader Fabio Quartararo (che dovrà effettuare un long-lap penalty per l'errore di Assen che ha coinvolto lo stesso spagnolo dell'Aprilia) e Pecco Bagnaia. Una prestazione tale da meritarsi la standing ovation.

Come sta ora Aleix Espargaro?

Le lastre effettuate al centro medico non hanno evidenziato fratture ed Espargaró è stato dichiarato "fit” e ha disputato le qualifiche, chiudendo sesto. Il dolore però è davvero molto, per quanto riferito dal pilota e da Massimo Rivola (manager di Aprilia Racing). Quest’ultimo ha parlato chiaro ai microfoni del sito ufficiale della MotoGP: "Non so se Aleix domani correrà e a essere onesto non sono così ottimista. Ha fatto anche troppo oggi per le sue condizioni dopo l’incidente e seguirlo in quel giro nelle qualifiche è stato davvero emozionante. Tuttavia domani, dopo il warm-up, vedremo quali saranno le indicazioni che ci darà e se sarà possibile correre e affrontare una gara impegnativa come quella di Silverstone", ha dichiarato Rivola.

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio di Gran Bretagna Sorpresa Zarco a Silverstone: pole davanti a Viñales e Miller, 5° Bagnaia 7 ORE FA