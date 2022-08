Di prepotenza e sofferenza, Francesco Bagnaia riparte da dove aveva salutato prima della pausa estiva e conquista la seconda vittoria consecutiva trionfando al GP di Gran Bretagna, dodicesimo round di MotoGP. Decisivo il sorpasso su Rins a metà gara (poi crollato settimo) dopo essersi sbarazzato del compagno di squadra Jack Miller, dovendo infine resistere negli ultimi giri all'assalto finale dell'Aprilia di Maverick Viñales. Due Ducati sul podio e striscia di diciotto top-3 consecutive per la casa di Borgo Panigale, nuovo primato personale. Il podio di Silverstone è tutto "made in Italy".

Grande protagonista della gara anche Enea Bastianini con la sua solita incredibile rimonta nella seconda metà: dopo una partenza difficile, frenato da un contatto con Martin e Bezzecchi perdendo anche un pezzo della propria moto del team Gresini, il Bestia risale da oltre la top-10 fino al quarto posto finale, e con ogni probabilità sarebbe potuto salire sul podio se la corsa fosse durata qualche giro in più. Importantissimo l'ultimo sorpasso di Bastianini ai danni della Pramac di Martin, quinta al traguardo: i due, si sa, sono ancora in forte ballottaggio su chi salirà sulla Desmosedici rossa dal prossimo anno. Sarà una scelta difficile, ma da oggi l'ago della bilancia torna a pendere leggermente più dalla parte del romagnolo.

E a proposito di Pramac, sfuma la prima vittoria in carriera nella classe regina del poleman Johann Zarco: il francese conduce dal primo al quinto giro, prima di stendersi mentre stava tentando di scappare in solitaria. Errore insolito per lui, che rimedia così il terzo ritiro della carriera e viene scavalcato in classifica proprio da Bagnaia e Bastianini.

