Colpo di scena a Silverstone, dove nessuno dei più accreditati conquista la pole position. A spuntarla nelle qualifiche del GP di Gran Bretagna è Johan Zarco: 1:57.767 il tempo del francese della Pramac, quasi un decimo più veloce dell'Aprilia di Maverick Viñales e 164 millesimi meglio della Ducati di Jack Miller, che completa la prima fila. I big inseguono: ci si aspettava di più dal leader Fabio Quartararo (4°), costretto ad accontentarsi della seconda fila insieme ai principali rivali in classifica. Quinto posto per Pecco Bagnaia, mentre Aleix Espargaro è l'eroe di giornata: vittima di un violento highside nelle FP4 dal quale ha riportato una forte contusione al piede (ma fortunatamente senza fratture), lo spagnolo dell'Aprilia si rimette in sella meno di un'ora dopo e si guadagna un'autorevole sesta posizione, sognando addirittura la pole per qualche secondo.

Ad

Per Zarco è la seconda pole position stagionale e la ventisettesima in carriera nel Motomondiale, mentre Viñales torna in prima fila a distanza di oltre un anno. Ma a destare maggiore curiosità è la seconda fila, dove sono raggruppati i tre pretendenti per il campionato piloti. Ad aggiungere pepe è il long-lap penalty che deve scontare Quartararo entro i primi tre giri della gara, costringendolo quasi certamente ad una rimonta dal fondo del gruppo. Ma Bagnaia deve trovare l'assetto giusto in meno di 24 ore se vuole avere il passo per competere con i migliori, mentre le condizioni di Aleix dopo la caduta prima delle qualifiche restano un'incognita. Motivo per cui El Diablo può vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante il quarto tempo gli stia stretto, soprattutto dopo essersi trovato in pole provvisoria a metà Q2.

Gran Premio di Gran Bretagna Espargarò il più veloce nelle libere 3; Quartararo 6°, Bagnaia 7° 4 ORE FA

A breve il report completo...

Griglia di partenza

LA CLASSIFICA: Zarco, Viñales, Miller, Quartararo, Bagnaia, A. Espargaro, Bezzecchi, Bastianini, Martin, Marini, Rins, Mir.

ELIMINATI IN Q1: Oliveira, B.Binder, Di Giannantonio, Gardner, A.Marquez, Bradl, P.Espargaro, Morbidelli, Nakagami, Fernandez, Binder, Dovizioso.

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

Gran Premio di Gran Bretagna Fabio Quartararo svetta nelle libere 2, Bagnaia fuori dalla top-10 UN GIORNO FA