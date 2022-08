È andata in archivio anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di MotoGP, ovvero il gradino decisivo per stabilire i nomi dei dieci piloti esentati dalle forche caudine del Q1, in quanto ammessi di diritto alla fase cruciale delle qualifiche del pomeriggio. La lotta è stata con il coltello tra i denti, poiché i tempi si sono abbassati notevolmente rispetto alla FP1 e FP2.

Alfine, il migliore di tutti è stato Aleix Espargarò con un’Aprilia davvero a proprio agio a Silverstone, come testimoniato anche dal quinto crono di Maverick Viñales. Le due moto di Noale sono intervallate da tre Ducati, che raddrizzato un venerdì poco redditizio. Jorge Martin, Jack Miller e Johann Zarco hanno tutti graffiato (anzi, forse il francese avrebbe chiuso davanti a tutti se non fosse scivolato). Sorride, almeno a mezza bocca, anche Francesco Bagnaia, riuscito a entrare nella top-ten, così come Luca Marini. Per il resto, trovano spazio direttamente nel Q2 anche Fabio Quartararo e le due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

Niente da fare, purtroppo, per Enea Bastianini. Il riminese retrocede al 12° posto e dovrà passare dal Q1, così come Marco Bezzecchi. Sono loro due i nomi più altisonanti esclusi dalla top-ten. Magari non farà più notizia, ma va rimarcato il disastro Honda. La miglior moto marchiata dall’Ala è quella di Alex Marquez, 15°. E dire che l’anno scorso Pol Espargarò partiva dalla pole…

MOTOGP, GP GRAN BRETAGNA, CLASSIFICA COMBINATA FP1, FP2, FP3

1. ESPARGARO’ Aleix (Aprilia)

2. MARTIN Jorge (Ducati)

3. MILLER Jack (Ducati)

4. ZARCO Johann (Ducati)

5. VIÑALES Maverick (Aprilia)

6. QUARTARARO Fabio (Yamaha)

7. BAGNAIA Francesco (Ducati)

8. MIR Joan (Suzuki)

9. MARINI Luca (Ducati)

10. RINS Alex (Suzuki)

11. BEZZECCHI Marco (Ducati)

12. BASTIANINI Enea (Ducati)

13. MORBIDELLI Franco (Yamaha)

14. OLIVEIRA Miguel (Ktm)

15. MARQUEZ Alex (Honda)

16. DI GIANNANTONIO Fabio (Ducati)

17. ESPARGARO’ Pol (Honda)

18. DOVIZIOSO Andrea (Yamaha)

19. BINDER Brad (Ktm)

20. NAKAGAMI Takaaki (Honda)

21. GARDNER Remy (Ktm)

22. BRADL Stefan (Honda)

23. FERNANDEZ Raul (Ktm)

24. BINDER Darryn (Yamaha)

