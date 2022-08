Johann Zarco. Il pilota della Ducati Pramac con un grande giro da 1:57.767 è riuscito a precedere lo spagnolo dell’Aprilia, Maverick Vinales, di 0.098 e l’australiano della Ducati, Jack Miller, di 0.164. La GP22 tra le mani del transalpino si è dimostrata estremamente precisa e la massimizzazione della prestazione parla chiaro di quanto fatto da Zarco, terzo della classifica generale. Parliamo infatti del nuovo record della pista stabilito dal centauro francese. Con scorrevolezza ed efficacia. Le qualifiche del GP di Gran Bretagna , dodicesimo round del Mondiale 2022 di MotoGP, hanno sorriso al francese. Il pilota della Ducati Pramac con un grande giro da 1:57.767 è riuscito a precedere lo spagnolo dell’Aprilia, Maverick Vinales, di 0.098 e l’australiano della Ducati, Jack Miller, di 0.164. La GP22 tra le mani del transalpino si è dimostrata estremamente precisa e la massimizzazione della prestazione parla chiaro di quanto fatto da Zarco, terzo della classifica generale. Parliamo infatti del

Zarco: "Ottime sensazioni per la gara"

Ad

Sono contentissimo perché fare la pole su una pista storica come questa è motivo di orgoglio per me. Oggi ho fatto uno step in avanti dal punto di vista della messa a punto e nella FP4 ho fatto vedere un bel passo con la gomma dura al posteriore. Ottime sensazioni quindi e speriamo di confermarci domani in gara“, le sue parole a caldo.

Gran Premio di Gran Bretagna Sorpresa Zarco a Silverstone: pole davanti a Viñales e Miller, 5° Bagnaia 3 ORE FA

Viñales: "Posso giocarmela per la vittoria"

Sorride, e ne ha ben donde, Maverick Vinales dopo aver conquistato la seconda posizione. Sullo storico tracciato di Silverstone è un sabato davvero da incorniciare per la Aprilia. Aleix Espargarò, nonostante la rovinosa caduta della FP4, stupisce tutti e si mette al sesto posto, ma Maverick Vinales è davvero scintillante e conquista addirittura la piazza d’onore. Johann Zarco oggi non era battibile con il suo 1:57.767, nuovo record della pista del Northamptonshire, ma lo spagnolo è stato in grado di fermarsi a soli 90 millesimi, precedendo Jack Miller, Fabio Quartararo e Francesco Pecco” Bagnaia, tre piloti che quando c’è da far parlare i cronometri sono davvero complicati da superare.

Il suo commento al termine della Q2 ai microfoni di Sky Sport: “Per il momento non posso che dire che stia vivendo un weekend molto buono. Sono contentissimo del modo di lavorare di Aprilia. Stiamo procedendo passo dopo passo nella giusta direzione e dobbiamo continuare in questo modo, spingendo, provandoci e dando sempre tutto. Sono in una grande squadra che mi sta dando l’opportunità di tornare ai miei livelli”. L’ex pilota di Yamaha e Suzuki racconta com’è nato il suo giro, puntando il mirino anche verso la gara di domani: "Penso che più sul semplice giro secco, per me sia importante abituarmi alla moto e trovare il limite. Per il momento non l’ho ancora scoperto e sto procedendo su questa strada. Non è facile mettere tutto assieme per completare un giro, oggi mi è riuscito, dopotutto mi sono trovato bene sin da ieri. Posso guidare bene e preciso e domani voglio giocarmela per la vittoria”.

Miller: "Non avrei potuto fare di più"

Jack Miller ha conquistato uno splendido terzo posto. L’alfiere della Ducati è riuscito a guadagnare una piazzola in prima fila e domani inseguirà il podio su un tracciato iconico per il motorsport. Miller ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: "Questa pista è molto divertente, soprattuto quando c’è bel tempo: è una pista lunga e vecchia scuola, mi sto divertendo tanto. Non penso che avrei potuto fare meglio. Il giro è stato ottimo, quando porti via un giro così divertendoti è davvero speciale".

7 italiani, 5 rookie e 8 Ducati in pista: i piloti della MotoGP 2022

Gran Premio di Gran Bretagna Espargarò il più veloce nelle libere 3; Quartararo 6°, Bagnaia 7° 6 ORE FA