Francesco Bagnaia ha concluso il Gran Premio di San Marino di MotoGP in seconda posizione. Un risultato sicuramente molto soddisfacente per l’alfiere della Ducati Pramac, che ha ottenuto il primo podio della sua carriera, peraltro al rientro dopo aver dovuto saltare tre gare consecutive a causa dell’infortunio rimediato nelle prove libere di Brno. Il piemontese ha disputato una grandissima prova, risalendo progressivamente la china dopo essersi ritrovato in ottava posizioni nelle fasi iniziali. Ecco quanto dichiarato a caldo ai microfoni della Dorna, subito dopo la fine della competizione.

Come ci si sente a salire sul podio dopo una pausa così lunga? È stata dura, perché le ultime cinque settimane sono state estremamente difficili. Però il nervoso accumulato mi ha permesso di avere la rabbia per essere qui a Misano e risultare competitivo. Voglio ringraziare Carlo, il mio preparatore, Marco, il mio fisioterapista, e il dottor Pastella che mi ha operato. Tutti loro hanno contribuito a permettermi di essere qui in gran forma, così come la famiglia, la famiglia, i miei amici e la fidanzata. Sono stati tutti fantastici, perché mi hanno aiutato ogni giorno a recuperare il più in fretta possibile. Riguardo oggi l’unica cosa che posso dire è che sono felicissimo! Già a Jerez sono andato vicinissimo al primo podio, oggi abbiamo lottato duramente per raggiungere questo obiettivo. Credo che il sapore sia davvero ottimo, come un’amatriciana!”.