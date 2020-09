Miglior risultato stagionale in qualifica per Franco Morbidelli, secondo classificato al termine delle prove ufficiali del Gran Premio di San Marino 2020, sesta tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota romano della Yamaha Petronas ha dimostrato di essere estremamente competitivo sul giro secco a Misano, inserendosi in piazza d’onore alle spalle della Yamaha Factory di Maverick Vinales. L’italo-brasiliano centra dunque la seconda prima fila del 2020, dopo il terzo posto di Brno in griglia, attestandosi a 312 millesimi dalla pole firmata da un Vinales davvero imprendibile. In gara il campione del mondo Moto2 del 2017 punterà al secondo piazzamento sul podio dell’anno.