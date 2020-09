Franco Morbidelli finalmente si sblocca e conquista il primo successo della carriera in MotoGP trionfando a Misano sul circuito di casa in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2020, settima tappa della stagione. Il 25enne romano della Yamaha Petronas ha disputato una gara perfetta, prendendosi la prima posizione al via per poi non lasciarla più fino al traguardo dopo 27 giri tiratissimi e senza sbavature. Per l’italo-brasiliano si tratta della nona vittoria complessiva nel Motomondiale, considerando anche gli otto primi posti ottenuti in Moto2.