“Vincere in casa è davvero speciale – ammette Luca Marini ai microfoni di Sky Sport – Penso forse che si sia trattata della mia migliore gara di sempre. A dire il vero pensavo di essere anche più veloce oggi in gara, invece il tracciato era diverso rispetto alle prove libere e non riuscivo a fare i tempi che mi sarei atteso. Ad ogni modo ho preso la testa della corsa e ho provato a gestire la situazione e, soprattutto, il mio vantaggio su Marco Bezzecchi. Andava tutto bene fino a quando sono entrato in folle in curva 14. In un colpo solo ho perso un secondo e la vetta della gara. Marco mi ha passato ma io non ho mollato, sono tornato sotto e abbiamo iniziato un po’ di schermaglie. Quando l’ho ripassato ho capito che potevo scappare di nuovo e così è stato”.