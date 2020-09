A 41 anni, per competere con i ragazzi terribili della MotoGP, ogni aiuto lecito è ben accetto. Valentino Rossi, in vista del doppio appuntamento a Misano (13 e 20 settembre) ha sfoggiato un casco che lascia poco spazio alle interpretazioni. Una pasticca di Viagra con sul retro un blister da 4 compresse, di cui una già usata. Il messaggio, ovviamente goliardico in perfetto stile Rossi, fa riferimento al fatto che al Dottore servirà “tutta l’energia possibile” per questa doppietta a San Marino, come ha spiegato lo storico designer di caschi, Aldo Drudi.