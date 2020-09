Doppietta Yamaha Petronas in vetta alla classifica della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino 2020, sesto round stagionale del Mondiale MotoGP. Fabio Quartararo si conferma uno dei principali favoriti per il successo sulla pista di Misano stampando il miglior tempo di giornata in 1’32″189 (9 millesimi meglio del crono fatto segnare da Vinales al mattino) grazie ad un time-attack conclusivo di alto profilo che gli ha consentito di precedere il compagno di squadra Franco Morbidelli di 178 millesimi. Alle spalle del duo Petronas si sono inserite le KTM degli spagnoli Pol Espargarò (team ufficiale) e Iker Lecuona (Tech 3), rispettivamente 3° e 4° in FP2 a 287 e 486 millesimi dalla vetta.

Ottimi segnali sul giro secco per Valentino Rossi, risalito in quinta posizione (sesta nella combinata) proprio negli ultimi minuti con un brillante crono di 1’32″732, a 543 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Quartararo ma comunque davanti al compagno di squadra iberico Maverick Vinales, 6° in questo turno a 553 millesimi dalla testa dopo aver dominato la sessione mattutina. La top 10 è stata completata dalla Ducati di un redivivo Danilo Petrucci, settimo a 0.636, dalle KTM di Brad Binder e Miguel Oliveira, staccati di 0.731 e 0.746, oltre all’Aprilia di un sorprendente Aleix Espargarò, 10° a 0.747 dal leader odierno. Obiettivo top 10 mancato, invece, da Andrea Dovizioso, apparso in netta difficoltà per tutta la sessione anche a causa di qualche problema tecnico che lo aveva condizionato pure in mattinata. Il forlivese ha chiuso 11° a soli 9 millesimi dalla decima piazza e a 756 millesimi dal tempo di Quartararo, leader del campionato.

Simulazione di gara strepitosa in casa Yamaha per Quartararo e Vinales, entrambi capaci di girare a lungo in 1’33” basso anche con gomme usate, ma va segnalata l’ottimo rendimento anche da parte di Suzuki (specialmente con Mir, dato che Rins ha montato una coppia di soft) e di KTM (con Lecuona e Pol Espargarò) nei long-run. Non esaltante il ritmo messo in mostra dalle Ducati e da Valentino Rossi, con quest’ultimo che è andato in crescendo sulla lunga distanza rivelandosi però un po’ troppo lento rispetto ai suoi pari marca per poter ambire alle posizioni di vertice.

CLASSIFICA FP2 GP SAN MARINO 2020 MOTOGP

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 288.0 1’32.189

2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 289.5 1’32.367 0.178 / 0.178

3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 295.0 1’32.476 0.287 / 0.109

4 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 291.1 1’32.675 0.486 / 0.199

5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1’32.732 0.543 / 0.057

6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 291.1 1’32.742 0.553 / 0.010

7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 295.0 1’32.825 0.636 / 0.083

8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.6 1’32.920 0.731 / 0.095

9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.8 1’32.935 0.746 / 0.015

10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 291.8 1’32.936 0.747 / 0.001

11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.8 1’32.945 0.756 / 0.009



CLASSIFICA COMBINATA LIBERE GP SAN MARINO 2020 MOTOGP

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’32.748 24 1’32.189 21

2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.198 21 1’32.742 24 0.009 0.009

3 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’33.694 8 1’32.367 19 0.178 0.169

4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.569 11 1’32.476 18 0.287 0.109

5 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.553 12 1’32.675 17 0.486 0.199

6 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’33.693 20 1’32.732 20 0.543 0.057

7 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’34.101 17 1’32.825 19 0.636 0.093

8 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’33.828 21 1’32.920 13 0.731 0.095

9 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’34.645 14 1’32.935 21 0.746 0.015

10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.949 16 1’32.936 19 0.747 0.001

11 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’33.868 13 1’32.945 19 0.756 0.009

