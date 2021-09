Lo spagnolo Raul Fernandez è stato il più veloce delle qualifiche del GP di San Marino, round del Mondiale 2021 di Moto2. Sulla pista di Misano, dedicata alla memoria di Marco Simoncelli, il centauro iberico del Red Bull KTM Ajo ha fermato i cronometri sul tempo di 1’36″263 a precedere di 0″351 il britannico Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) e di 0″524 l’iberico Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team). Una prestazione molto convincente per Raul che, ancora una volta, ha dato prova delle sue grandi qualità, nonostante sia un rookie della categoria.

Dovrà guardare con attenzione a tutto quindi l’australiano Remy Gardner, anch’egli alfiere del Red Bull KTM Ajo e attualmente leader del campionato proprio davanti al poleman. Per l’aussie un ritardo di 0″597, ma un passo decisamente costante in vista della corsa domenicale. Gardner sa di poter gestire, ma non troppo, e la prova odierna può essere confortante dal suo punto di vista.

A completare il quadro della top-10 troviamo lo spagnolo Aron Canet sulla Boscoscuro Inde Aspar Team a 0″605 davanti agli iberici Jorge Navarro (Boscoscuro – +EGO Speed Up) a 0″664 e Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) a 0″664. A seguire una truppa di italiani guidata da Marco Bezzecchi che con la Kalex dello Sky Racing Team VR46 (+0″757) ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2) a 0″907 e Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing Team) a 0″928.

Guardando al resto della truppa tricolore nella top-18 in questo time-attack, da notare l’undicesimo posto di Nicolò Bulega (Federal Oil Gresini Moto2) a 0″968, il sedicesimo di Stefano Manzi (Flexbox HP40) a 1″210 e il 17° Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) a 1″353. Un turno condizionato anche dall’arrivo della pioggia in Q1, ma poi il sole si è preso la scena.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP MISANO MOTO2 2021

1 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’36.264 7 8 248.8

2 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’36.615 8 9 0.351 0.351 246.0

3 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX Q2 1’36.788 8 9 0.524 0.173 246.5

4 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’36.861 4 9 0.597 0.073 244.8

5 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team BOSCOSCURO Q2 1’36.869 7 9 0.605 0.008 247.7

6 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO Q2 1’36.928 7 9 0.664 0.059 247.1

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’36.928 8 9 0.664 246.5

8 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’37.021 7 9 0.757 0.093 247.1

9 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’37.171 9 9 0.907 0.150 244.3

10 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’37.192 5 9 0.928 0.021 248.2



