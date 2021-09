Back to back della MotoGP. Dopo la straordinaria vittoria ad Aragon di Pecco Bagnaia, la MotoGP torna subito in pista a Misano per il Gran Premio di San Marino. Grande curiosità per capire lo stato di forma di Fabio Quartararo, anonimo in Spagna. Tanto interesse per la Ducati, nel suo gran premio di casa. Infine molta attenzione per il ritorno alle corse di Franco Morbidelli e, soprattutto, Andrea Dovizioso, entrambi con la Yamaha. Orari classici, diretta in chiaro su TV8

Il programma del GP di San Marino

Venerdì 17 settembre

Gran Premio di Aragon Le pagelle: Bagnaia da 10, Marquez rinato. Flop Quartararo IERI A 15:04

FP1 MotoE: 8:20-8:50

FP1 Moto3: 9:00-9:40

FP1 MotoGP: 9:55-10:40

FP1 Moto2: 10:55-11:35

FP2 Moto3: 13:15-13:55

FP2 MotoGP: 14:10-14:55

FP2 Moto2: 15:10-15:50

FP2 MotoE: 16:05-16:35

Sabato 18 settembre

FP3 Moto3: 9:00-9:40

FP3 MotoGP: 9:55-10:40

FP3 Moto2: 10:55-11:35

E-Pole MotoE: 11:45

Qualifiche Moto3: 12:35-13:15

FP4 MotoGP: 13:30-14:00

Qualifiche MotoGP: 14:10-14:50

Qualifiche Moto2: 15:10-15:50

Gara 1 MotoE: 16:20

Domenica 19 settembre

Warm-Up Moto3: 8:40-9:00

Warm-Up Moto2: 9:10-9:30

Warm-Up MotoGP: 9:40-10:00

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:20

Gara MotoGP: 14:00

Gara 2 MotoE: 15:30

GP di San Marino: la gara sarà trasmessa in Pay per View e in chiaro su Tv8

L'intero weekend del GP San Marino sarà trasmesso in diretta su Sky Sport 1 (Canale 201 satellitare e 382 del digitale terrestre) su Sky MotoGP, canale 208 di Sky e su DAZN. La gara sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 (Canale 108).

GP di San Marino in Live-Streaming

Il GP San Marino sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet tramite installazione dell'app, e nella sezione streaming del sito web di TV8.

Gran Premio di Aragon Epico Bagnaia! Primo successo in MotoGp, Marquez si arrende IERI A 11:51