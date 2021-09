Andrea Dovizioso tornerà in gara nel Mondiale con il Petronas Yamaha Team, tornerà in gara nel con cui ha firmato anche per la prossima stagione . In un’intervista rilasciata a DAZN il pilota italiano ha spiegato come è stato per lui rimanere lontano dal circus e quali sono state le motivazioni che l’hanno spinto a tornare.

Contrariamente a quanto pensano in molti, a casa stavo molto bene. Facevo quello che mi piaceva. Non avevo in mente di correre di nuovo. Il bello del mondo dei motori è questo: che può cambiare tutto in un attimo. È successo. Non potevo dire di no perché la possibilità di correre con una Yamaha ufficiale era sempre nella mia testa. Nel 2012 ho fatto una buona stagione e pensavo di andare nella squadra ufficiale, ma non ho avuto la possibilità perché Valentino è tornato dalla Ducati. Era una cosa che avevo in testa da molto tempo”.

La molla per tornare in pista è stata proprio la possibilità di salire su una Yamaha ufficiale:

L’unico motivo per cui torno è perché correrò su una Yamaha ufficiale. Anche se so che il rischio è molto grande perché è più facile non andare forte che andare forte. Ma non mi interessa. Corro per me stesso.

Dovizioso ha svelato anche di aver desiderato in passato di condividere il box con Valentino Rossi:

Non è solo un nove volte campione del mondo. È anche un ragazzo carismatico, fuori dalla media sotto molti aspetti. Abbiamo sempre avuto strade diverse. Sempre uno contro l’altro. Mi sarebbe piaciuto essere con lui nello stesso box. Forse sarebbe stato più difficile, ma molto interessante.

