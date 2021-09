Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia domina la scena nel corso delle qualifiche del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il portacolori del team Ducati Factory ha letteralmente impressionato, andando a stampare un clamoroso 1:31.065 andando a distanziare di 249 millesimi il suo vicino di box, l’australiano Jack Miller e di poco più di 3 decimi il grande favorito di giornata, il leader della classifica generale, Fabio Quartararo.

Per il ducatista si tratta della seconda partenza al palo consecutiva e, nel complesso, la terza di questa stagione: “Sono molto contento di questo risultato, è sempre speciale partire dalla pole position – conferma il torinese ai microfoni di Sky Sport -. Il tempo è eccellente e la squadra è stata perfetta nel darmi il giusto quantitativo di benzina, avendolo finito subito dopo il giro giusto”.

Il piemontese racconta come si è svolta la sua Q2: “A livello di strategia sono voluto partire un po’ prima del previsto perché non volevo nessuno che mi seguisse. Alla fine erano due (uno di questi, Marc Marquez, è finito nella ghiaia alla curva del Tramonto per provare a stargli dietro, ndr) per cui ho cercato di spingere a tutta sin dall’out lap per provare a togliermeli dalla scia”.

Francesco Bagnaia, quindi, chiude analizzando l’attuale stato di forma della sua moto che, a quanto pare, ha raggiunto un livello notevole:

La moto è impeccabile, e non da oggi. Già ad Aragon sentivo come filasse davvero alla grande. Infatti, da quel momento, non l’abbiamo più toccata ed i risultati si stanno vedendo. Bene così, perché la GP21 ora è perfetta.

Gongola anche Jack Miller, che scatterà dalla seconda casella: "Ci sono tante Ducati e soltanto una Yamaha (si riferisce al fatto che le Pramac di Martin e Zarco occupano rispettivamente quarto e quinto posto, ndr). Siamo stati forti per tutto il weekend e sono entusiasta in vista della gara di domani. C’è un punto interrogativo riguardo al meteo, ma penso che abbiamo buon ritmo e buon passo in tutte le condizioni di gara. Non è male sul bagnato, ma sarebbe più bello sull’asciutto. Noi daremo comunque il massimo".

L’australiano ha poi proseguito: “In qualifica ero un pochino nervoso per via delle bandiere gialle nel finale, ma invece sono riuscito a fare il giro. Il mio giro non è stato male, mi sono sentito abbastanza in controllo. Forse avrei potuto gestire meglio l’ultimo settore, ma non mi aspettavo così tanta aderenza e quando ho aperto ho un po’ faticato. Bagnaia ha un passo fantastico, sarebbe una bella strategia stargli dietro. Vedremo quali saranno le condizioni meteo e poi faremo un programma“.

Sperava in qualcosa di meglio Fabio Quartararo, che si deve accontentare del terzo posto.

Ho spinto al 100% ma nel time-attack le Ducati vanno troppo forte. Quando ho visto il tempo che ho fatto speravo bastasse, ma invece Bagnaia e gli altri hanno migliorato.

Fabio che poi, nel tentativo di ribaltare la situazione, ha rischiato oltremodo nell’ultimo giro commettendo un errore: “Ho cercato di affrontare le curve con maggior incisività, ma ho perso l’anteriore. Comunque per domani ho un ottimo passo. Non potevo fare l’1’31″0 di Pecco, ma ho tanta fiducia per domani. Vediamo, tutto dipenderà dalle condizioni di pista. La pioggia? Sarebbe meglio sull’asciutto perché la Ducati va forte, ma non è un disastro“, le considerazioni del leader del campionato ai microfoni di Sky Sport.

