Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Motomondiale 2021, vedrà fino a 23.000 spettatori al giorno sulle tribune. Una splendida notizia per piloti e appassionati di MotoGP, Moto2 e Moto3, che potranno riempire (almeno in parte) le curve del circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, dopo le problematiche legate alla pandemia.

Le decisioni del Governo italiano, come conferma Sky Sport, renderanno possibile aumentare la capienza del tracciato romagnolo, nel rispetto delle norme di sicurezza, consentendo l’ingresso fino a 23.000 spettatori al giorno in tribuna. Nello specifico saranno allargate le disponibilità dei biglietti di Tribuna E, Tribuna Carro 2 e Tribuna Brutapela 2.

Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia festeggiano con lo champagne sul podio di Misano la prima vittoria e il primo podio in MotoGP, Getty Images Credit Foto Getty Images

MotoGP Emergenza Covid: cancellato il GP di Thailandia 21/07/2021 A 11:36

“È una bella notizia per le imprese, per lo sport, per tutti – le parole di Luca Colaiacovo, Presidente Santa Monica SpA – e ci trova pronti ad applicare le decisioni del Governo. 23.000 posti era un format sul quale avevamo puntato per chiedere un’eventuale deroga e quindi siamo pronti ad eseguire quanto programmato nel dossier che avevamo presentato al Ministero e definito insieme alla Regione Emilia-Romagna e Federazione Motociclistica Italiana, ricevendo unanimi complimenti”.

Come si presenterà il circuito di Misano? I prati resteranno chiusi, mentre nelle tribune saranno rispettate le distanze di un metro tra ogni spettatore. Come lo scorso anno ogni tribuna avrà un parcheggio dedicato e la App MWC indicherà agli spettatori il tragitto per associarlo al biglietto nominativo acquistato e che insieme al green pass consentirà di godere in sicurezza allo spettacolo in pista. Come già organizzato per la gara di superbike disputata a giugno, poi, verranno allestiti anche i laboratori per la necessità eventuale di effettuare tamponi rapidi e al fine di agevolare gli accessi.

Bastianini in esclusiva fra MotoGP, Ducati, Rossi, Sic e tuffi

MotoGP Morbidelli salta il doppio GP in Austria: ipotesi rientro a Misano 16/07/2021 A 15:06