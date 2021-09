Splende il sole a Misano, tappa del Mondiale 2021 di MotoGP. Sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli sfida molto serrata nelle prove libere 3, turno importante sia per deliberare la messa a punto in vista delle qualifiche di oggi e della gara di domani, che per essere parte dal time-attack dalla porte principale, ovvero dalla Q2. Francesco “Pecco” Bagnaia batte un colpo e sulla Ducati Lenovo fa vedere che l’effetto ‘Aragon’ è ben presente. Il pilota piemontese spinge a più non posso in sella alla GP21 e pennellando nel t-3 e nel t-4 ha ottenuto il miglior tempo in 1’31″936 a precedere il leader della classifica mondiale Fabio Quartararo su Yamaha Factory (+0″039) e il compagno di team Jack Miller (+0″153).

A completare il quadro dei qualificati alla citata Q2, ovvero la top-10, troviamo lo spagnolo della Suzuki Joan Mir (+0″200), molto veloce nel primo settore grazie alla grande ciclistica della moto di Hamamatsu, l’Aprilia dell’iberico Maverick Vinales (+0″264), molto a suo agio su questa pista con la ‘creatura’ di Noale anche per via dei test del 31 agosto e del 1° settembre, l’altro alfiere della Suzuki Alex Rins (+0″388), il francese della Ducati Pramac Johann Zarco (+0″428), lo spagnolo Pol Espargaró su Honda Factory (+0″480), l’altro iberico della Ducati Pramac Jorge Martin (+0″491) e un grande Michele Pirro, collaudatore della Ducati, a 0″496.

Dovranno invece iniziare dalla Q1 le proprie qualifiche Marc Marquez, Franco Morbidelli, Valentino Rossi e Andrea Dovizioso. Lo spagnolo continua a soffrire terribilmente al braccio sinistro e l’errore commesso al ‘Carro’ non è causale. Il 13° posto a 0″701 ha posto l’accento sullo status dell’asso nativo di Cervera. Ci ha provato Morbidelli, ma il poco allenamento con la Yamaha Factory è quello che è e il suo ginocchio ancora non lo supporta. Conclusione: 14° crono a 0″708. In difficoltà anche Valentino, caduto in curva-13 per una perdita di anteriore e non in feeling con la Yamaha Petronas. Il 18° posto a 1″117 dal vertice parla chiaro e si spera dal time-attack qualcosa possa cambiare. Lavoro di affinamento per il “Dovi” che dalla 20ma posizione con l’altra M1 Petronas (+1″138) cerca di trovare il feeling. In chiava tricolore, da rimarcare il 19° posto di Enea Bastianini (Ducati Avintia Esponsorama) a 1″124 e il 21° di Luca Marini (Ducati VR46 Avintia) a 1″210. 24° Danilo Petrucci con la KTM Tech3, vittima di una caduta nel corso delle battute finali.

