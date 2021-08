Si era in attesa di conferme e queste sono arrivate: lo spagnolo Maverick Vinales farà il suo debutto in sella alla Aprilia RS-GP per due giorni di test sul tracciato di Misano previsti il 31 agosto e il 1° settembre.

Dopo la rottura con la Yamaha e il licenziamento con effetto immediato per le note “sgasate” in Stiria, Maverick ha già annunciato che dal 2022 correrà con la Casa di Noale in MotoGP e queste prove sono funzionali al processo di adattamento. Un Vinales che, sicuramente, avrà grandi motivazioni visto quanto accaduto con la scuderia di Iwata. Il team italiano, ufficiale dall’anno prossimo, cercherà di assecondare il pilota spagnolo al meglio delle proprie possibilità.

Gran Premio di San Marino MotoGP, ci sarà il pubblico al Gran Premio di Misano 23/07/2021 A 19:26

“Dal punto di vista tecnico, è sempre affascinante ascoltare le impressioni di un pilota che sale per la prima volta sulla tua moto. Specialmente trattandosi di un campione come Maverick, che abbiamo il piacere di accogliere nella famiglia di Aprilia Racing. Dopo il grande lavoro portato in pista dal reparto corse negli ultimi due anni, aggiungiamo l’ennesimo tassello al percorso di crescita che stiamo intraprendendo con risultati incoraggianti. Chiaramente il primo approccio prevede una fase di adattamento molto pratica, a livello di ergonomia e di preferenze che sappiamo variare per ogni pilota. Ma sono certo che il talento e la velocità di Maverick emergeranno fin da subito e non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme“, le parole di Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing.

Nel caso in cui i riscontri in pista fossero incoraggianti, non è da escludere che Maverick possa gareggiare nelle ultime prove iridate del 2021 già con la moto italiana. L’Aprilia, avendo ancora tutte le concessioni, ha la possibilità di far correre attraverso sei wild card i propri collaudatori. Questa modalità potrebbe dunque consentire al Top Gun del Motomondiale di completare l’annata con la squadra del Belpaese.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

MotoGP Rossi: "Vorrei salire una volta sul podio da qui a Valencia" IERI A 08:30