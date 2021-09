Francesco BAGNAIA Voto 10 e Lode: Otto giorni pazzeschi per lui. Dopo il fantastico duello con Marquez ad Aragon, : Otto giorni pazzeschi per lui. Dopo il fantastico duello con Marquez ad Aragon, a Misano viene fuori una corsa totalmente diversa , all'inizio dominata. Poi nel finale tutto si complica, ma lui è super nel resistere al ritorno di Quartararo. Ora ha preso in mano al massimo la Ducati. Forse è tardi per il mondiale, ma in queste ultime gare possiamo divertirci!

Fabio QUARTARARO Voto 9: Attenzione, perde il duello con Pecco, ma contando lo strapotere Ducati su questa pista la sua prestazione è a dir poco pazzesca. La rimonta nella seconda parte di gara è epica e, nonostante la leadership del mondiale, combatte e ci crede sino all'ultimo. Non vince, ma sicuramente la corsa è di assoluto valore.

Gran Premio di San Marino Bagnaia super a Misano! Ottimo Bastianini 3° dietro a Quartararo 2 ORE FA

Enea BASTIANINI Voto 10: Pazzesco, super, incredibile! Sfrutta al meglio una Ducati stratosferica per cogliere il risultato che vale tantissimo! Non parte male, poi giro dopo giro risale la classifica con dei tempi da record. Podio di assoluto spessore, il primo della carriera, a Misano. Cosa volere di più? Grande Enea!

Marc MARQUEZ Voto 7 e mezzo: Ok, arriva lontano dal podio in termini di tempo, ma contando la condizione fisica veramente difficile, è un quarto posto grandioso per il Cabroncito, che combatte ogni curva con una Honda non certo super a Misano. Nel finale ha la meglio di Miller e Mir e prosegue il suo buon momento in termini di risultati.

Jack MILLER Voto 5: Il quinto posto finale non è un brutto risultato, ma pensare che Bagnaia ha vinto e Bastianini è terzo, la sua prestazione è deludente. Dimostra di non essere al meglio sulla moto, fatica sicuramente nella gestione delle gomme.

Joan MIR Voto 5 e mezzo: Anche per il campione del mondo non è stata una gara indimenticabile. Ok, partiva da lontano, ma conoscendolo ci aspettavamo una rimonta più cattiva e veemente. Alla fine chiude sesto, penalizzato all'ultimo giro. E Bagnaia se ne va nella generale.

Aleix ESPARGARO Voto 6: Forse ci siamo abituati molto bene dall'Aprilia. Contando anche i tanti test fatti negli ultimi mesi, l'ottava piazza di Aleix è appena sufficiente. Ormai vogliamo di più da lui.

Valentino ROSSI Voto 4 e mezzo: La top ten è lontana, fuori ancora una volta dalla zona punti. Si prospettano quattro gare finali di carriera veramente complicate, sarà complesso addirittura entrare in zona punti.

Andre DOVIZIOSO e Franco MORBIDELLI S.V: Dargli un voto è veramente difficile. Almeno chiudono la corsa e questo era il primo obiettivo.

Alex RINS Voto 4: Altra occasione buttata al vento. Stava disputando una super corsa, conclusa ancora una volta nella sabbia. Malissimo.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Gran Premio di San Marino Rins e Suzuki sugli scudi nel warm-up del GP di San Marino 5 ORE FA