Non c’era occasione migliore per Valentino Rossi per festeggiare l’imminente nascita di sua figlia se non il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Il "Dottore" durante il terzo turno di prove libere è sceso in pista con un casco speciale che non riguarda la gara ma bensì il suo futuro da papà. Con la speciale grafica ideata dall’amico Aldo Drudi, Valentino ha indossato il casco che raffigura un fiocco rosa. Nella parte posteriore anche un omaggio a Lucio Battisti con una strofa del brano “Con il Nastro Rosa” ovvero “Chissà. Chissà chi sei. Chissà che sarai. Lo scopriremo solo vivendo”

