Valentino Rossi non è riuscito a distinguersi nelle qualifiche del GP di San Marino 2021, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Misano. Il Dottore è scivolato nel Q1 e scatterà dalla penultima posizione nella gara di domani pomeriggio. Il nove volte Campione del Mondo ha commesso un errore di guida e ha concluso anzitempo il suo turno, non riuscendo a battagliare per un comunque complicato accesso al Q2. L’alfiere della Yamaha Petronas partirà dunque dalla 23ma piazzola, alle sue spalle ci sarà soltanto il nuovo compagno di squadra Andrea Dovizioso.

Valentino Rossi proverà a recuperare qualche posizione in gara, cercando di entrare in zona punti per regalare un sorriso ai suoi tantissimi tifosi che saranno presenti sugli spalti del tracciato intitolato al compianto Marco Simoncelli. Il centauro di Tavullia ha analizzato la sua prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "Giornata molto complicata, specialmente per le due cadute. Il passo era un po’ migliore, ero ottimista per la Q1, ma la situazione con l’anteriore era difficile, soprattutto a sinistra: non credevo di poterlo perdere in questo modo. Ho sofferto molto con i sobbalzi nelle curve veloci e sono molto frustrato per la caduta del pomeriggio perché mi sentivo bene. Credo di poter essere più forte di così".

Gran Premio di San Marino Bagnaia: "Moto perfetta, la pole è una conseguenza” 3 ORE FA

Valentino Rossi si ritirerà al termine della stagione, inevitabile un passaggio di consegne con gli altri italiani tra cui spiccano Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, da lui cresciuti alla Academy:

Lascio buoni propositi per gli italiani, con Bagnaia e Morbidelli, ma pure Marini e Bastianini. Credo che Bagnaia e Morbidelli nel 2022 possano vincere il titolo, ma Pecco può provarci anche quest’anno: essendo su una moto italiana per lui sarebbe un’apoteosi.

Il Dottore diventerà papà il prossimo anno e si è soffermato anche sulla sua vita privata: “Matrimonio? Non ne ho paura, ma non è nei miei piani, diciamo che non sono interessato“.

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

Gran Premio di San Marino Pole per Fernandez in Moto2 a Misano, ottavo Bezzecchi 3 ORE FA