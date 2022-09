A oltre tre mesi dal decimo posto del GP d’Italia , ultima gara disputata prima della quarta operazione al braccio e della nuova convalescenza, Marc Marquez è tornato a dire al mondo: “Io ci sono. Lo si era compreso già con i test ad Aragon in sella a una Honda CBR 600 quali fossero le sue intenzioni. E così ieri era stata annunciata la presenza di Marquez nei test di MotoGP a Misano di martedì 6 settembre e mercoledì 7, confortato dalle indicazioni positive avute sul circuito iberico. Giunto in Italia, Marc ha ricevuto in queste ore il via libera dai medici, simboleggiato dal fatidico “fit”. Dove eravamo rimasti? al Mugello , ultima gara disputata prima dellae della nuova convalescenza,. Lo si era compreso già con i test ad Aragon in sella a una Honda CBR 600 quali fossero le sue intenzioni. E così ieri era statadi martedì 6 settembre e mercoledì 7, confortato dalle indicazioni positive avute sul circuito iberico. Giunto in Italia, Marc ha ricevuto in queste ore il, simboleggiato dal fatidico “fit”.

E’ chiaro che guidare una moto di queste caratteristiche non sarà affatto semplice per lui, ma l’asso nativo di Cervera vuole esserci soprattutto in chiave 2023 per dare indicazioni sullo sviluppo della prossima Honda, viste le serie difficoltà della casa di Tokyo in questo campionato.

Segnale di un possibile ritorno alle gare?

non volersi più prendere alcun rischio che poi possa avere delle conseguenze sul suo fisico già provato. Vedremo a questo punto che indicazioni Marc saprà trarre dalla due-giorni di test. Lo vedremo gareggiare quest’anno? Non si sa e Marquez stesso ha ribadito più volte nelle sue ultime esternazioni pubbliche diche poi possa avere delle conseguenze sul suo fisico già provato. Vedremo a questo punto

Marquez: "Il titolo? Mi interessa solo tornare a correre"

