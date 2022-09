Prima vittoria in carriera per Alonso Lopez che trionfa nel Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano. Lo spagnolo trionfa davanti a Canet e Augusto Fernandez, per un podio tutto spagnolo.

Si tratta di una favola. Sì perché Alonso Lopez a inizio campionato era a piedi, non correva. Poi il licenziamento di Romano Fenati gli ha dato una moto, una Boscoscuro, in Moto2. Quindi da rookie debutta nella classe intermedia. Lui ci ha messo qualche tempo a prenderci la mano, poi da dopo l'estate il cambio di marcia. Prima il podio a Silverstone, ora la prima vittoria in stagione e in carriera.

A Misano non c'è storia. Lopez prende la leadership alla prima curva e se ne va in solitaria, rimanendo in testa con circa un secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Un dominio assoluto, che lo pone come spauracchio per questa seconda parte di stagione, dato che non è naturalmente in lotta per il mondiale.

Buon secondo posto per Aron Canet. Sesto podio nel 2022 per lui, ma ancora un volta gli manca la vittoria. Chiude il podio Augusto Fernandez, davanti ad Albert Arenas che precede Ogura.

Non una gara da ricordare per gli italiani. Celestino Vietti, dopo la pole di ieri, finisce a terra dopo poche tornate. Stesso discorso alla stessa curva per Mattia Pasini che, da Wild Card, stava facendo il miracolo, rimanendo con i primi. Così il primo degli italiani al traguardo è Tony Arbolino settimo dietro a Pedro Acosta. Naturalmente il risultato più grave è la seconda caduta di fila per Vietti che lo allontana dalla vetta della generale. Con questi risultati leader del mondiale si ritrova Augusto Fernandez con 4 punti di vantaggio su Ogura, 41 su Canet e 42 su Vietti.

La cronaca in cinque momenti

- Pronti via e Alonso Lopez vola in testa, poi Arenas. Terzo Vietti, poi Canet e Ogura. Arbolino ottavo davanti a Pasini e Dalla Porta. Cade invece Dixon.

- Celestino cambia ritmo, è il più veloce in pista e in poco tempo si porta su Lopez e Arenas. Ma dopo qualche buon tempo Vietti si fa passare anche da Canet e fatica a tenere il ritmo dei primi tre, con Ogura che dietro lo attacca.

- Lopez rimane in testa davanti con circa un secondo sul resto del gruppo composto da Arenas, Canet, Vietti, Ogura e Augusto Fernandez. Ottimo sesto Pasini più staccato davanti ad Arbolino e Acosta.

- A metà gara però arriva il colpo di scena: cade Celestino Vietti da solo. Lopez rimane sempre solo davanti, poi il gruppetto con Arenas, Canet, Fernandez e Ogura, mentre Pasini cade nella curva di Celestino.

- Nel finale succede poco. Lopez sempre davanti, ma con il warning. Canet sale al secondo posto, poi Arenas, Augusto Fernandez e Ogura che ormai si è staccato. Arbolino sesto migliore degli italiani. Nel finale Fernandez passa Arenas e conquista il podio

La statistica chiave

Il podio tutto spagnolo mancava da Aragon 2019 per la Moto2.

La dichiarazione

Augusto FERNANDEZ: "E' stata una gara difficile. Dalla nona posizione rimontare è stato complicato. Ho visto gli errori dei piloti davanti, sono rimasto calmo e ho conquistato un podio che mi porta in testa al mondiale. Sono soddisfatto".

Il momento social

Il migliore

Alonso LOPEZ: Una storia da documentario, una favola col lieto fine. Prima i tanti guai fisici e i problemi di svenimento che lo hanno portato fuori dal mondiale. Così si è ritrovato out e senza una moto. Poi l'opportunità e la clamorosa vittoria di oggi, su una moto non certo delle più ambite. Stupendo.

Il peggiore

Jake DIXON: Era uno degli uomini più in forma della categoria con tre podi consecutivi nelle ultime tre gare. Invece la sua corsa a Misano finisce al primo giro con una caduta dolorosa. Un vero peccato.

