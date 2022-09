E' Dennis Foggia il vincitore del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano, 14mo atto del mondiale Moto3 2022. Vittoria netta, super, fondamentale in ottica mondiale, dato che alcuni rivali finiscono a terra.

The Rocket fa la gara perfetta. Parte guardingo lasciando andare Guevara, poi lo recupera e rimane li. Nella seconda parte della corsa attacca, va in testa e bada a rispedire al mittente tutti gli attacchi, tirando al massimo. Nel finale fa giri super e dietro nessuno riesce a prenderlo.

Terza vittoria stagionale, sesto podio. 25 punti fondamentali per il mondiale, dato che Garcia e Sasaki scivolano nelle prime fasi. Campionato quindi riaperto, con The Rocket che torna in corsa. La classifica recita così: Guevara è primo, Garcia è a -11, Foggia -35. Tanti, ma non tantissimi.

Secondo oggi è Jaume Masia, bravissimo a tenere il passo di Foggia e Guevara, super nel finale con sorpassi incredibili su Oncu. Chiude il podio Guevara che, con questo risultato come detto, si riporta primo nella generale.

Sarà ora molto interessante il finale di stagione. Foggia è già sicuro del passaggio in Moto2, per cui col futuro già stabilito, può correre tranquillo e libero da pensieri. La forma c'è, la moto pure dato le due vittorie nelle ultime tre gare, mentre l'esperienza non gli manca. Speriamo anche in un briciolo di fortuna in più che non guasta mai.

Tabellino

Classifica: 1 Foggia 2 Masià 3 Guevara 4 Oncu 5 Holgado 6 Suzuki 7 Moreira 8 Ortolá 9 McPhee 10 Nepa 11 Rossi 12 Muñoz 13 Yamanaka 14 Kelso 15 Bartolini

La cronaca in 5 momenti

- Pronti via e subito tante sorprese. Oncu, Guevara e Moreira rimangono in testa, poi Holgado e Foggia. Dietro invece succede di tutto: Garcia va lunghissimo in curva uno e perde diverse posizioni, mentre Sasaki addirittura cade centrato Nicola Carraro, che in questa cara sostituisce Bertelle. Scivola anche Migno.

- Garcia prova a rimontare, ma prima si tocca con Oncu, poi cade. Guevara va davanti, poi Foggia, Holgado, Munoz, Oncu, Suzuki e Masia. Sono in otto a lottare per il successo.

- Guevara prova a spingere e prende qualche metro su Foggia, Holgado e Masia. Ma Dennis chiama la rimonta e si riporta su Guevara. A metà gara arriva il sorpasso, con Foggia che va davanti. Ma comunque sono in quattro davanti.

- Foggia e Guevara rimangono davanti, mentre Oncu e Suzuki recuperano sui quattro davanti, e quindi il gruppo per la vittoria è ora da sei. Dennis primo, poi Guevara, Masia, Holgado, Oncu e Suzuki. Anche Masia si mette in mezzo ai due leader per la prima posizione.

- Si arriva agli ultimi tre giri con Foggia che prende il warning per track limit. L'italiano però non si perde d'animo e rimane in testa, sempre davanti a Guevara, Oncu e Masia. Si arriva all'ultimo giro e il più grande aiuto per Dennis è Oncu che attacca Masia e Guevara e gli fa perdere tempo, anche se poi il sorpasso non riesce. Così Dennis ne approfitta e va a vincere. Secondo alla fine è Masia, poi Guevara e Oncu.

La statistica chiave

Dennis Foggia è il primo pilota della storia della Moto3 a vincere per tre volte in questa categoria su una stessa moto.

La dichiarazione

Isan GUEVARA: "Sono molto contento. Ho faticato oggi, soprattutto con il posteriore che ha subito un brutto degrado. Comunque ringrazio il team per il fantastico risultato".

Il momento social

Il migliore

Dennis FOGGIA: Doveva vincere e ha vinto, ancor di più dopo le cadute di Garcia e Sasaki. L'anno scorso era più indietro rispetto ad Acosta ed è arrivato all'ultima corsa per il titolo. Stavolta è più vicino. Il tempo della rimonta è iniziato.

Il peggiore

Sergio GARCIA: Gara da incubo. Va lunghissimo in curva 1 ma non ha colpe, da li in poi però inizia l'inferno: prima si tocca con Oncu, ma è lui che ha colpe. Poi scivola e finisce a terra. Riparte, ma si prende pure la bandiera nera per guida irresponsabile. Zero importante in ottica mondiale.

