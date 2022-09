Deniz Oncu (Red Bull KTM Tech3) ha centrato la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale Moto3 2022. Sul tracciato di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, il pilota turco ha stampato la migliore prestazione in un finale di Q2 davvero rovente in 1:42.448, precedendo lo spagnolo Daniel Holgado (Red Bull KTM Ajo) per 23 millesimi, mentre a 24 troviamo il brasiliano Diogo Moreira (KTM MT) che andrà, quindi, a completare la prima fila della gara di domani (il via è fissato per le ore 11.00).

Quarta posizione per il nipponico Ryusei Yamanaka (KTM MT) a 40 millesimi, mentre è quinto lo spagnolo Izan Guevara (Gas Gas Aspar) a 161, davanti al connazionale Carlos Tatay (CFMoto Pruestel) a 178. Settimo il primo degli italiani, Dennis Foggia (Honda Leopard) a 204, ottavo il britannico John McPhee (Husqvarna Max Racing) a 209, nono il nostro Andrea Migno (Honda Snipers) a 295, mentre completa la top10 lo spagnolo Adrian Fernandez (Red Bull KTM Tech3) a 362.

Dennis Foggia Credit Foto Getty Images

Si ferma in 12a posizione Stefano Nepa (KTM Angeluss) a 498 millesimi, davanti allo spagnolo Sergio Garcia (Gas Gas Aspar) a 649, mentre è 14° Riccardo Rossi (Honda SIC58) a 7 decimi esatti. Scatterà dalla 19a posizione Alberto Surra (Honda Snipers), quindi 20° Nicola Fabio Carraro (KTM QJMotor Avintia Racing Team) davanti al compagno di scuderia Elia Bartolini.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP SAN MARINO 2022 – MOTO3

53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’42.448 9 9 209.7

2 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’42.471 9 9 0.023 0.023 214.2

3 10 Diogo MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM Q2 1’42.472 8 9 0.024 0.001 210.5

4 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM Q2 1’42.488 8 9 0.040 0.016 211.7

5 28 Izan GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’42.609 7 8 0.161 0.121 208.8

6 99 Carlos TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q2 1’42.626 8 9 0.178 0.017 207.6

7 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 1’42.652 8 9 0.204 0.026 213.0

8 17 John MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA Q2 1’42.657 8 9 0.209 0.005 213.0

9 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 1’42.743 9 9 0.295 0.086 209.3

10 31 Adrian FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM Q2 1’42.810 8 9 0.362 0.067 210.9

11 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 1’42.860 9 9 0.412 0.050 213.0

12 82 Stefano NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM Q2 1’42.946 9 9 0.498 0.086 210.9

13 11 Sergio GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS Q2 1’43.097 9 9 0.649 0.151 209.7

14 54 Riccardo ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’43.148 5 7 0.700 0.051 210.1

15 44 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM Q2 1’43.171 5 9 0.723 0.023 210.5

16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA Q2 1’43.316 8 9 0.868 0.145 209.7

17 71 Ayumu SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA Q2 1’43.550 7 9 1.102 0.234 211.7

18 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 1’43.699 8 9 1.251 0.149 209.7

19 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q1 1’42.932 2 6 (*) 0.711 206.8

20 9 Nicola Fabio CARRARO ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM Q1 1’42.968 4 7 (*) 0.747 0.036 207.6

21 23 Elia BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM Q1 1’43.013 7 7 (*) 0.792 0.045 210.5

22 19 Scott OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 1’43.024 7 7 (*) 0.803 0.011 209.3

23 64 Mario AJI INA Honda Team Asia HONDA Q1 1’43.228 6 6 (*) 1.007 0.204 206.5

24 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q1 1’43.268 4 7 (*) 1.047 0.040 208.8

25 43 Xavier ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO Q1 1’43.296 4 9 (*) 1.075 0.028 207.2

26 48 Ivan ORTOLÁ SPA Angeluss MTA Team KTM Q1 1’43.521 5 5 (*) 1.300 0.225 206.5

27 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA Q1 1’43.619 2 2 (*) 1.398 0.098 208.0

28 29 Harrison VOIGHT AUS SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 1’43.678 5 7 (*) 1.457 0.059 206.8

29 70 Joshua WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA Q1 1’44.077 4 7 (*) 1.856 0.399 205.3

30 66 Joel KELSO AUS CIP Green Power KTM Q1 1’44.092 3 5 (*) 1.871 0.015 205.3

31 22 Ana CARRASCO SPA BOE Motorsports KTM Q1 1’44.136 5 8 (*) 1.915 0.044 206.5

