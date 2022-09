Francesco BAGNAIA (Ducati Lenovo, 1° classificato) Voto 10 e lode: Altra gara sontuosa, anche perché Bastianini gli crea tantissimi problemi. Addirittura i due fanno il miglior giro all'ultima tornata, pazzesco. Ma Pecco resiste e : Altra gara sontuosa, anche perché Bastianini gli crea tantissimi problemi. Addirittura i due fanno il miglior giro all'ultima tornata, pazzesco. Ma Pecco resiste e si porta a casa una vittoria fondamentale per il mondiale. Da -91 a -30 in quattro corse. Ora naturalmente c' gara e ci si crede nel mondiale, anche perché Quartararo è tutt'altro che in forma.

Enea BASTIANINI (Ducati Gresini, 2° classificato) Voto 10: Non si prende la lode perché non vince, ma per il resto la sua gara è assolutamente paragonabile a quella di Pecco. Come al solito parte guardingo, poi nel finale cambia marcia e attacca Bagnaia. Però viene battuto di soli 34 millesimi, nonostante un errore all'ultimo giro. Antipasto perfetto della prossima stagione.

Maverick VINALES (Aprilia, 3° classificato) Voto 9: Ormai è ufficiale, Top Gun è tornato. Ci ha messo qualche mese a capire questa moto, ora è pronto forse anche per il successo. Riesce a stare con Pecco per oltre metà gara, anche se l'attacco non arriva mai. Nella seconda parte crolla e bada a portare a casa il terzo posto. La vittoria non è lontana, non è detto che non possa arrivare nel finale di stagione.

Luca MARINI (Ducati VR46 Mooney, 4° classificato) Voto 8: Se Vinales è finalmente competitivo, anche il Maro non è da meno. Il fratello di Valentino Rossi ormai è maturato, capace di portare la Ducati 2022 nelle posizioni che contano.

Fabio QUARTARARO (Yamaha, 5° classificato) Voto 6: Sufficiente, non di più. Sicuramente la Yamaha non è all'altezza della Ducati su questa pista e proseguono le sue difficoltà nel fare i sorpassi con questa moto. Ma lui non parte per fare quinto lontano una vita dal podio, per cui la gara non può che essere negativa. Il lato positivo è che esce da un weekend negativo con più punti di vantaggio sul secondo, con una gara in meno alla fine. Per cui da un certo punto di vista è stata una corsa favorevole. Ora però il problema è Bagnaia in grande rimonta.

Aleix ESPARGARO (Aprilia, 6° classificato) Voto 5,5: Non è facile dare un voto alla gara del più vecchio dei fratelli Espargaro. Chiude sesto, per cui non malissimo. Però il compagno di squadra gli dà una paga incredibile e lui arriva lontano dal podio e non vicino neanche a Quartararo, anche lui in difficoltà.

Alex RINS (Suzuki, 7° classificato)voto 7: Zitto zitto lo spagnolo riesce a portare la Suzuki in una ottima settima posizione finale. Molto costante, batte anche Martin con la Ducati.

KTM Voto 6,5: Solita corsa delle moto austriache. Dopo una qualifica negativa, a suon di tempi costanti Binder riesce ad agguantare una grande ottava piazza, mentre Oliveira finisce fuori dalla top ten ma solo per aver preso un long lap nelle ultime fasi.

Marco BEZZECCHI (Ducati VR46 Mooney, 17° classificato), Voto 4: Male. Butta al vento un grande qualifica con una caduta nelle prime tornate. Vedendo Marini quarto, poteva stare anche lui li in alto.

Jack MILLER Voto 4 (Ducati Lenovo, 18° classificato): Che occasione buttata al vento! Al primo giro mentre era in testa finisce clamorosamente a terra. Un vero peccato, dato che la Ducati qui era veramente forte.

Andrea DOVIZIOSO S.V (Ducati With U, 12° classificato): Inutile dare un voto alla gara di oggi o alla stagione. C'è solo da ringraziare il Dovi. Grazie Andrea. Grazie per averci fatto sognare, per averci fatto godere nei duelli e nelle vittorie contro Marquez. Senza di te questo sport non sarà più lo stesso e da domani ci sentiremo tutti un po' più soli, e anche un po' più vecchi.

