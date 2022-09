E' Jack Miller il poleman del Gran Premio di San Marino sul circuito di Misano. In condizioni di umido, con poche gocce di pioggia ad intermittenza, l'australiano riesce a conquistare la prima posizione nelle qualifiche del 14mo atto stagionale.

La pole a Miller gli mancava dall'Argentina 2018, ben 4 anni fa, in condizioni molto simili ad oggi. Poche storie: sul viscino Jack riesce sempre a dare quel qualcosa in più degli altri, che gli permetterà quindi di partire davanti a tutti domani.

Gran Premio di San Marino MotoGP San Marino 2022: orari diretta tv e Live-Streaming 29/08/2022 ALLE 15:00

Jack esulta, Ducati ancora una volta in trionfo. Ci sono ben sei moto nelle prime sette posizioni, con Maverick Vinales quarto a mettersi in mezzo. Francesco Bagnaia è secondo, ma l'italiano deve scontare la penalità di tre posizioni per essere andato troppo lento nelle libere . Per cui Pecco domani partirà quinto, dietro a Bastianini, Bezzecchi e Vinales.

Super qualifica della Bestia che, dopo i festeggiamenti per il passaggio in Factory , continua ad andare alla grande e domani sarà secondo in griglia, davanti al Bez, ormai una solida realtà di questa disciplina.

Bene Vinales quarto che tiene alto il nome dell'Aprilia, dato che Aleix è solo nono e, sembra, un po' in calo rispetto alla prima parte di stagione. Il più vecchio dei fratelli Espargaro parte dietro al Diablo Quartararo. Il francese sull'umido non riesce a portare in alto la Yamaha e quindi è ottavo. La speranza per Fabietto è che domani non piova e che ci possano essere occasioni per la rimonta.

Per la gara Ducati certamente favorita, difficile dire quale. Bagnaia parte quinto ma deve sfruttare l'occasione di guadagnare tanti punti su Quartararo e Aleix, che non sembrano averne per stare nelle posizioni di testa.

Tabellino

Classifica: Miller, Bagnaia, Bastanini, Bezzecchi, Vinales, Zarco, Marini, Quartararo, Aleix, Oliveira, Morbidelli, Rins.

Eliminati nel Q1: Martin, Di Giannantonio, Binder, Marquez, Pirro, Dovizioso, Pol, Bradl, Darryn Binder, Nakagami, Watanabe, Gardner, Fernandez.

La cronaca in 5 momenti

- E' Enea Bastianini a piazzare il miglior tempo nelle FP4 beffando alla bandiera scacchi la doppietta Aprilia con Vinales davanti ad Aleix. Quartararo fuori dal podio, quinto Bagnaia.

- Comincia il Q1 con Bezzecchi che fa subito il miglior tempo davanti a Jorge Martin. Terzo Di Giannantonio, poi Binder e Marini.

- Inizia però a piovere e i tempi si alzano. Solo Luca Marini ci prova e viene premiato con il secondo tempo e la qualifica nel Q2 con il compagno Bez. Fuori quindi Martin, penalizzato dalle gocce di pioggia scese sul circuito.

- Nel Q2 tutti scendono in pista con le gomme rain tranne Oliveira. Ma poco dopo tutti rientrano a mettere le slick in quanto è troppo poco bagnato il tracciato.

- Ne consegue che giro dopo giro tutti migliorano e si alternano tutti nelle posizioni di testa. Alla fine a spuntarla è il solito Miller davanti a Bagnaia e a Bastianini. Bravo Bezzecchi quarto, poi Vinales prima non Ducati in griglia. Solo ottavo Quartararo.

La statistica chiave

Ducati che mette a segno l'11ma pole stagionale, eguagliato il record dello scorso anno. La squadra di Borgo Panigale si porta a casa la pole 17 sulle ultime 20 qualifiche.

La dichiarazione

Francesco BAGNAIA: "E' stata veramente dura. Le condizioni non erano chiare. La pista si è subito pulita e quindi era giusto usare le slick, ma non era facile. Nell'ultimo giro sono andato sul cordolo, anche se era bagnato. Ho rischiato e ho preso la prima fila. Non è così male".

Il momento social

Il migliore

Jack MILLER: Erano le sue condizioni e quindi non è una sorpresa la pole. Jack rispetta i pronostici e sul viscido conquista la prima piazza. Per domani sarà dura per lui tenere dietro tutte le altre Ducati.

Il peggiore

Jorge MARTIN: Sfortunato per la pioggia scesa, però con la moto che aveva doveva andare nel Q2 direttamente dalle libere. Invece rimane escluso e quindi ne paga le conseguenze nel Q1. Per domani dovrà rimontare dalla 13ma piazza.

