Dopo aver blindato tutta la prima fila in griglia, Ducati si conferma estremamente competitiva anche sul passo a Misano e piazza una tripletta nel warm-up del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2022, quattordicesimo atto stagionale del Mondiale MotoGP.

Enea Bastianini ha siglato il miglior crono del turno in 1’31″944, precedendo il compagno di marca Francesco Bagnaia per 66 millesimi e Luca Marini per 121 millesimi. Alle spalle dei tre ducatisti si è inserito in quarta piazza il leader del campionato Fabio Quartararo con la Yamaha a 0.174 dalla vetta, mettendo in mostra però un ritmo davvero solido con gomme usate.

Buona progressione col passare dei giri da parte di Maverick Viñales, 5° a 0.242 con l’Aprilia subito davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martin e al compagno di squadra Aleix Espargarò, 7° a 0.310 con la moto di Noale. Completano il quadro dei primi 10 Brad Binder con la KTM, Marco Bezzecchi con la Ducati del Team Mooney VR46 e Alex Rins con la Suzuki.

I piazzamenti degli altri italiani: 13° Franco Morbidelli, 14° Fabio Di Giannantonio, 18° Michele Pirro e 21° Andrea Dovizioso, che si appresta ad affrontare l’ultima gara della carriera in MotoGP.

CLASSIFICA WARM-UP GP SAN MARINO 2022 MOTOGP

1 23 E. BASTIANINI 1:31.944 2 63 F. BAGNAIA +0.066 3 10 L. MARINI +0.121 4 20 F. QUARTARARO +0.174 5 12 M. VIÑALES +0.242 6 89 J. MARTIN +0.287 7 41 A. ESPARGARO +0.310 8 33 B. BINDER +0.374 9 72 M. BEZZECCHI +0.537 10 42 A. RINS +0.636

