FP1, GP di Spagna: Marquez e Viñales fanno il vuoto, Dovizioso 4°. Valentino Rossi 13°

La prima sessione ufficiale di prove libere del 2020 è andata in archivio con il miglior tempo di Marc Marquez, campione del mondo in carica di MotoGP e grande favorito per il titolo iridato anche in questa stagione. Nel turno mattutino, il fuoriclasse di Cervera si è subito trovato a proprio agio sulla pista di Jerez de la Frontera spingendo la sua Honda al massimo e firmando il record ufficiale del tracciato in 1’37″350 con gomma nuova negli ultimi minuti. Grandissimo avvio di weekend anche per Maverick Viñales, secondo classificato a soli 24 millesimi di ritardo dal miglior tempo di Marquez nel time-attack conclusivo con la migliore delle Yamaha.

Dal punto di vista del passo, Viñales e Marquez sono stati i più rapidi e costanti del lotto con un ritmo estremamente solido ed interessante anche sulla lunga distanza, mentre le Ducati hanno fatto un po’ più di fatica pagando almeno due-tre decimi al giro rispetto ai due spagnoli. Da rivedere al pomeriggio con temperature più alte le prestazioni sui long-run di Valentino Rossi, apparso non molto brillante in mattinata. Il “Dottore” ha fatto complessivamente fatica per tutto il turno, concludendo le FP1 in 13ma piazza a 768 millesimi di distacco dalla vetta e a sette decimi dal compagno di squadra Viñales.

Molto bene sul giro secco il britannico Cal Crutchlow, sorprendentemente terzo a 88 millesimi dal leader con la Honda del Team LCR, ma va sottolineata anche la bella prova di Andrea Dovizioso, quarto a soli 121 millesimi dalla testa con la Ducati dimostrando almeno sul giro secco di non essere particolarmente condizionato dalla recente frattura alla clavicola sinistra.

Prima sessione molto positiva per la Suzuki, che piazza gli spagnoli Joan Mir e Alex Rins rispettivamente in quinta e settima posizione a 131 e 219 millesimi dalla miglior prestazione assoluta del turno. Si confermano i progressi della KTM, che inserisce tre moto in top-10 con Pol Espargarò 8° a 0.362, Iker Lecuona 9° a 0.364 e Brad Binder 10° a 0.573. Avvio di fine settimana sottotono per l’atteso francese Fabio Quartararo, costretto a saltare i primi 20 minuti della sessione per aver svolto un test privato irregolare nelle ultime settimane. Il nizzardo della Yamaha Petronas si è dovuto accontentare di una modesta 17ma piazza a quasi nove decimi dalla vetta.

FP1 Gp di Spagna 2020 MotoGP, la classifica dei tempi

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1’37.350

2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1’37.374 0.024 / 0.024

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 290.3 1’37.438 0.088 / 0.064

4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1’37.471 0.121 / 0.033

5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1’37.481 0.131 / 0.010

6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 292.6 1’37.487 0.137 / 0.006

7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.8 1’37.569 0.219 / 0.082

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.8 1’37.712 0.362 / 0.143

9 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.0 1’37.714 0.364 / 0.002

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1’37.923 0.573 / 0.209

11 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 291.8 1’37.940 0.590 / 0.017

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 287.2 1’37.982 0.632 / 0.042

13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.9 1’38.118 0.768 / 0.136

14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.0 1’38.129 0.779 / 0.011

15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1’38.209 0.859 / 0.080

16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1’38.212 0.862 / 0.003

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1’38.245 0.895 / 0.033

18 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 291.8 1’38.316 0.966 / 0.071

19 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing Ducati 288.0 1’38.337 0.987 / 0.021

20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 289.5 1’38.506 1.156 / 0.169

21 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 289.5 1’38.507 1.157 / 0.001

22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 287.2 1’38.730 1.380 / 0.223

