Brutte notizie per Marc Marquez che dovrà operarsi martedì a seguito della frattura completa dell'omero dopo rovinosa caduta durante il Gp di Spagna. Ignoti i tempi di recupero: ci pensarà la Honda a far luce in merito.

Marc Marquez sarà costretto a sottoporsi a operazione. Lo spagnolo della Honda, protagonista di una bruttissima caduta nel corso del Gran Premio di Spagna, ha riportato la frattura all'omero a seguito dell'impatto del suo braccio con la moto in caduta libera e incontrollabile.

Gran Premio di Spagna Le pagelle: Quartararo super, Dovizioso ok. Male Rossi. Marquez, che errori! DA UN' ORA

Come rende noto la Honda il pilota campione del mondo in carica si recherà a Barcellona per un intervento chirurgico. Marquez ha riportato "una frattura diafisaria trasversale al suo omero destro". Il personale medico della MotoGp ha confermato che non ci sono altri gravi traumi cranici ma il pilota "rimarrà sotto osservazione per 12 ore" in via precauzionale.

Lunedì Marquez si recherà presso l'Hospital Universitari Dexeus di Barcellona e martedì sarà operato dal dottor Xavier Mir. Non si conoscono ancora i tempi di recupero ma dopo l'operazione il team "fornirà notizie in merito". GP davvero sfortunato per El Cabroncito!

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

Gran Premio di Spagna Marc Marquez cade e lascia la pista in barella: si teme una frattura al braccio destro DA UN' ORA