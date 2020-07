Valentino Rossi ha parlato subito dopo i test a Jerez, conclusi dal Dottore in 16esima posizione. Tra sensazioni positive e decisioni cruciali per il suo futuro in Yamaha, il Gran Premio di Spagna si avvicina sempre più

I test di Jerez si sono conclusi mercoledì e Valentino Rossi non ha di certo bruciato le tappe, concludendo in 16esima posizione. Il feeling con la moto e con l’atmosfera però c’è, come conferma lo stesso pilota:

È stato molto importante avere la giornata di test di ieri perché non guidavamo le nostre MotoGp da molto tempo. È stata una sensazione fantastica tornare sulla M1. È stata una bella giornata. Ho fatto un buon lavoro la mattina. Ho usato la gomma morbida e mi sono divertito. Nel pomeriggio la temperatura era alta e ho faticato di più.

Venerdì si scenderà in pista per le prove libere, un altro passo avanti verso la sofferta ripresa del Motomondiale; l’ottimismo, per Rossi, è la chiave di tutto.

Il ritmo non è stato fantastico, quindi domani dobbiamo lavorare sul set-up e migliorare la moto. Ma sono molto felice di essere di nuovo in pista con la mia M1!

La Yamaha intanto attende ancora la decisione finale del pilota di Tavullia circa il suo futuro: lo sbarco in Petronas sembra vicinissimo e il Dottore ha espresso la volontà di continuare a gareggiare. Se il suo futuro continuerà in Yamaha però, resta ancora tutto da vedere.

