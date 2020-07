Marc Marquez: "Adesso toccherà a noi dare spettacolo"; il fratello Alex: "Che emozione il debutto"

Repsol Honda Team's Spanish rider Marc Marquez shows the number 10 with his hands (the number of his victories) as he celebrates on the podium after winning the Moto GP Grand Prix Germany at the Sachsenring Circuit on July 7, 2019

Anche i fratelli Marquez sono molto carichi per l'inizio della stagione con il GP di Jerez. Marc punta al 7° Mondiale e vuole dare subito spettacolo al primo GP stagionale. Che ruolo ricoprirà il fratello minore Alex?

Finalmente si parte. Dopo la Formula 1, scaldano i motori anche quelli della MotoGp, con il primo Gran Premio ad Jerez de la Frontera. Il sei volte campione del mondo non vede l'ora di scendere in pista, per tornare ad assaporare il magico sapore della vittoria. C'è la voglia di vincere anche questo, strano, Mondiale che sarà sicuramente emozionante avendo come compagno di squadra il fratello minore.

Marc MARQUEZ

MotoGP MotoGP 2020, si parte! Calendario gare, date, circuiti, team e piloti, ecco la guida completa DA 39 MINUTI

Per prima cosa ringrazio tutti quelli che hanno lavorato duramente in questo momento particolare, ora tocca a noi tornare al lavoro, mettere su uno spettacolo eccezionale e intrattenere le persone nel mondo e dare loro un po' di eccitazione e riposo in questi tempi difficili. Jerez è un circuito che conosco bene, il test di mercoledì sarà importante perché, anche se abbiamo fatto un po' di motocross per mantenere la forma fisica, non c'è niente come una moto da MotoGP. Dovremo adattare il nostro modo di lavorare per restare sani e salvi, ma sono davvero entusiasta di rivedere la squadra e divertirmi a guidare la Honda

Play Icon WATCH Marquez vs Rossi, le tappe di una delle rivalità più accese dello sport 00:01:56

Álex Márquez

Tocca poi al fratello minore Álex, al debutto nella classe regina. Lo scorso anno ha vinto il Mondiale in Moto2 e spera di dare manforte al fratello Marc visto che per questa stagione saranno compagni di squadra.

È stata una lunga attesa dopo momenti difficili per tutti e la cosa più importante è estendere i nostri ringraziamenti a chi ha lavorato instancabilmente per aiutarci a riportare la nostra vita alla normalità. Questa è la ragione per cui indosseremo i caschi speciali, è solo un piccolo gesto, ma tutto aiuta. Io sono molto entusiasta di poter finalmente debuttare in MotoGP, è qualcosa che tutti sognano. Sarà un fine settimana diverso, ma penso che una volta che inizieremo a lavorare in pista, la nostra attenzione cambierà e potremo progredire. La chiave sarà di prendere con calma questo fine settimana e restare realistici, ma sono eccitato. Ho sognato di stare sulla griglia della MotoGP da quando ero piccolo...

Play Icon WATCH Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 00:01:19

Gran Premio di Spagna Rossi: "Finalmente si riparte! La mia M1 mi è mancata, faremo del nostro meglio" DA 4 ORE