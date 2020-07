Morbidelli impressiona a Jerez! È primo nelle libere 2 a Jerez davanti a Quartararo. Rossi 20°

In un 2° turno di libere condizionato delle temperature caldissime dell'asfalto, nessun pilota riesce a migliorare il tempo fatto registrare nelle libere 1: col caldo torrido però impressionano le Yamaha Petronas che monopolizzano le prime due posizioni della griglia con Morbidelli che precede di 28 millesimi Quartararo. Quarto Marquez, 7° Viñales, 9° Dovizioso. Solo 20° Rossi, 13° stamattina.

Ci si attendeva la riscossa di Fabio Quartararo e invece a far festa e a segnare il miglior crono nel secondo turno di libere è il compagno di squadra Franco Morbidelli, che si toglie la soddisfazione di far segnare il miglior tempo nella seconda sessione di libere del GP di Spagna, atto inaugurale del Mondiale 2020. Un turno contraddistinto dal caldo torrido (54° la temperatura dell'asfalto) e in cui, come si poteva prevedere, nessun pilota è riuscito a migliorare i crono fatti registrare in mattinata.

1’38”125 il crono fatto registrare dal 25enne, ex campione del Mondo Moto2 nel 2017: otto decimi più lento rispetto a quello fatto segnare da Marc Marquez stamattina, ma che gli ha permesso nel pomeriggio di guardare tutti dall’alto in basso e di bruciare di soli 28 millesimi il compagno di squadra Fabio Quartararo, un crono che però non gli permette di entrare nella top-ten dei tempi di giornata. Il francese ha pagato stamane la sospensione di 20’ comminata da Dorna in seguito a un test con una Yamaha R1 che montava “componenti non regolamentari, e domattina dovrà guadagnarsi il passaggio alla Q2 nel terzo turno di libere.

Stupiscono anche le KTM ufficiali, in netta crescita, con il rookie Brad Binder che si toglie lo sfizio di precedere Marc Marquez (4° e autore di una scivolata senza conseguenze) e far segnare il terzo crono del turno mentre Pol Espargaro fa segnare il 5° tempo, chiudendo a 247 millesimi da Morbidelli.

Dovizioso si difende, Valentino Rossi in difficoltà

Chiude il gruppo dei migliori 10 del pomeriggio: Crutchlow (Honda Lcr) a 0.265, Maverick Viñales (Yamaha) a 0.471 e un trittico di Ducati formato da Johann Zarco (Ducati Avintia) a 485 millesimi, Andrea Dovizioso (9° a 0"489) e Pecco Bagnaia (10° a 0"500). Scivolata senza conseguenza per Alex Marquez, protagonista di un turno da dimenticare al pari di Valentino Rossi, che dopo il 13esimo tempo della mattinata chiude il pomeriggio solo al 20° posto, molto in difficoltà con una Yamaha che non brilla in velocità di punta e si mostra anche in affanno anche come tenuta delle gomme. Domani mattina il Dottore dovrà fare molto meglio, per provare ad acciuffare l'ingresso nella Q2.

