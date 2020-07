Moto2, Jerez: Jorge Martin rompe il tabù, prima pole in classe media. Marini 4°, Bezzecchi 5°

Dal nostro partner OAsport.it

Dopo aver conquistato la bellezza di 20 pole position nella classe leggera, Jorge Martin riesce finalmente a sbloccarsi e a guadagnare la prima partenza al palo della sua carriera in Moto2 al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2020, seconda tappa della stagione. Il talentuoso spagnolo della KTM è stato il più forte specialmente ad inizio Q2, trovando subito il giusto ritmo e sfruttando appieno il potenziale delle sue gomme nuove stampando un notevole 1’41″384 nonostante una temperatura dell’asfalto estremamente elevata e difficile da gestire.

Gran Premio di Spagna Fabio Quartararo si prende la prima pole del 2020 a Jerez. Bagnaia 4°, Dovizioso 8°, Rossi 11° DA 3 ORE

Prestazione molto incoraggiante anche per un altro pilota di casa, Jorge Navarro, capace di migliorarsi progressivamente passaggio dopo passaggio nel corso della sessione decisiva fino al secondo tempo assoluto a 181 millesimi dalla vetta con la sua Speed Up. Terza piazza per un ottimo Sam Lowes, sempre competitivo sul giro secco, mentre lo Sky Racing Team VR46 si è dovuto accontentare della seconda fila con Luca Marini 4° a 0.323 e Marco Bezzecchi 5° a 0.338 dopo aver impressionato positivamente nelle prove libere del venerdì. Molto bene il rookie spagnolo Aron Canet, 6° con la Speed Up a 466 millesimi dalla pole, davanti ad una terza fila composta nell’ordine dal tedesco Marcel Schrotter, dal giapponese Tetsuta Nagashima (leader del campionato) e dall’iberico Xavi Vierge.

Discreta decima piazza per il marchigiano Lorenzo Baldassarri, vincitore a Jerez nel 2019 e molto competitivo in questo weekend sul passo gara. Appena fuori dalla top-10 Enea Bastianini, 11° a 0.698 dal miglior tempo del turno, mentre il romano Fabio Di Giannantonio ha rovinato le sue chance di partire nelle prime file cadendo all’inizio del Q2 e chiudendo in 18ma posizione con un tempo molto alto. Eliminato a sorpresa nel Q1 lo svizzero Thomas Luthi, possibile candidato per il titolo iridato ma solo 19° in griglia, mentre per quanto riguarda gli altri piloti italiani Nicolò Bulega scatterà 20°, Simone Corsi 21°, Stefano Manzi 23° e Lorenzo Dalla Porta 27°.

Tempi e griglia di partenza Moto2, GP di Spagna

1 88 Jorge MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’41.384 2 7 250.0

2 9 Jorge NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP Q2 1’41.565 7 8 0.181 0.181 246.0

3 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’41.684 7 9 0.300 0.119 245.4

4 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’41.707 9 9 0.323 0.023 247.1

5 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’41.722 9 9 0.338 0.015 247.1

6 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q2 1’41.850 7 7 0.466 0.128 247.1

7 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’41.869 7 8 0.485 0.019 244.8

8 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’41.889 7 7 0.505 0.020 247.1

9 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’41.979 3 7 0.595 0.090 247.7

10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’42.010 2 8 0.626 0.031 249.4

11 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’42.082 3 7 0.698 0.072 246.5

12 87 Remy GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX Q2 1’42.162 3 9 0.778 0.080 247.1

13 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’42.299 3 8 0.915 0.137 245.4

14 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’42.364 4 9 0.980 0.065 248.8

15 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q2 1’42.405 3 7 1.021 0.041 246.5

16 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1’42.421 6 8 1.037 0.016 244.8

17 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’42.520 3 8 1.136 0.099 247.1

18 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP Q2 1’43.118 5 5 1.734 0.598 242.1

19 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q1 1’42.167 4 9 (*) 0.254 246.0

20 11 Nicolo BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1’42.183 3 9 (*) 0.270 0.016 247.1

21 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’42.298 4 4 (*) 0.385 0.115 244.8

22 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q1 1’42.322 2 9 (*) 0.409 0.024 243.7

23 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’42.326 2 9 (*) 0.413 0.004 244.8

24 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q1 1’42.350 4 9 (*) 0.437 0.024 250.0

25 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q1 1’42.444 5 9 (*) 0.531 0.094 248.8

26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’42.481 5 9 (*) 0.568 0.037 250.0

27 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q1 1’42.742 4 9 (*) 0.829 0.261 249.4

28 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’43.461 7 9 (*) 1.548 0.719 247.7

29 2 Jesko RAFFIN SWI NTS RW Racing GP NTS Q1 1’43.967 3 7 (*) 2.054 0.506 242.6

30 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1’44.167 6 9 (*) 2.254 0.200 244.3

erik.nicolaysen@oasport.it

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

Gran Premio di Spagna Moto3, Suzuki fa gioire Paolo Simoncelli: pole con record della pista a Jerez! Secondo Migno DA 4 ORE