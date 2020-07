Moto3, GP Spagna: vince ancora Arenas davanti a Ogura e Arbolino

Moto3: seconda gara della Moto3, la prima post COVID, vede vincere Albert Arenas. Lo spagnolo trionfa per la seconda volta di fila dopo il trionfo di Losail. Secondo Ogura, bravissimo a recuperare dopo essere partito dalle retrovie. Chiude il podio Tony Arbolino, al comando sino all'ultima curva.

Bella gara di Moto3, la prima post COVID, la seconda stagionale. Come in Qatar, la corsa della classe più leggera vede alternarsi davanti moltissimi piloti. Tanti sorpassi e controsorpassi, solito spettacolo della Moto3.

A vincere però è sempre lui: Albert Arenas. Lo spagnolo si conferma uomo più in forma della categoria, vincendo la seconda gara consecutiva. Arenas parte bene, rimane sempre tra i primi nella fase centrale, e poi è fortunato nel finale, con il contatto tra Arbolino e McPhee all'ultima curva che spiana la strada per la vittoria. Bravo ad approfittarne lui e Ogura. Il giapponese è uno dei migliori, soprattutto per il fatto che partiva lontanissimo in griglia di partenza, addirittura 15mo. Nel finale recupera posizione su posizione, curva dopo curva, fino a chiudere in seconda piazza in volata davanti a Tony Arbolino.

Sicuramente il migliore di oggi è proprio Tony, forse anche il più deluso. Arbolino è sempre tra i migliori, fino a passare in testa a due giri dalla fine e guadagnare qualche metro. Poi però all'ultima curva McPhee gli entra un po' a kamikaze, portandolo lungo. Tony quindi allarga e perde tempo, facendosi passare da Arenas e Ogura. Rimane però sul podio dopo comunque un contatto con McPhee e Migno.

Dietro è bagarre. McPhee all'ultima curva cade poi per il contatto raccontato in precedenza. Bene ma non benissimo il team Sky, che comanda con i suoi due piloti, ma alla fine entrambi i piloti chiudono fuori dal podio, con Migno quarto e Vietti quinto. Suzuki invece dopo la pole non riesce a confermarsi e finisce ottavo.

Si ritorna subito in pista tra sette giorni, sempre qui a Jerez.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA MOTO DISTACCO 1 Albert Arenas KTM - 2 Ai Ogura Honda +0.340 3 Tony Arbolino Honda +0.369 4 Andrea Migno KTM +0.546 5 Celestino Vietti KTM +0.634 6 Raul Fernandez KTM +0.682 7 Gabriel Rodrigo Honda +0.753 8 Tatsuki Suzuki Honda +0.881 9 Niccolò Antonelli Honda +0.986 10 Jaume Masia Honda +3.646

I 5 momenti della gara

- Pronti via e Suzuki scappa, poi Migno, Fernandez, Arenasi, Vietti, Arbolino, McPhee, Alcoba, Fenati e Ogura. Peccato per Foggia che cade in curva 1.

- La fuga di Suzuki dura pochissimo, dato che il gruppo riesce a chiudere il gap. In qualche giro davanti cambia tutto: Vietti va in testa, poi Migno, Fernandez, Arena Suzuki, Alcoba, Arbolino, Rodrigo, McPhee.

- Solita gara di Moto3 con sorpassi e controsorpassi. Si alternano davanti Arenas, Alcoba, McPhee, Arbolino. Bravo anche Binder a tornare in alto dopo che è partito molto indietro. Solo decimo Suzuki, che fatica dopo degli ottimi primi giri. Anche il team Sky perde la vetta dopo un'ottima fase iniziale.

- Nel gruppo di testa rimangono in 12 a lottare per la vittoria. Arenas si porta davanti, poi Binder, Arbolino, Vietti, McPhee, Ogura, Rodrigo, Suzuki, Antonelli, Migno, Antonelli e Alcoba. Binder scivola a due tornate dalla fine. Bravo McPhee ad andare in testa davanti ad Arbolino e Arenas quando inizia l'ultimo giro.

- Arbolino comincia l'ultimo giro in testa davanti a McPhee e Arenas. Sembra tutto fatto per Tony ma all'ultima curva McPhee entra di giustezza e manda lungo Arbolino, ne approfitta Arenas che li sorpassa entrambe e vince. Anche Ogura ne approfitta e dal nulla arriva secondo. Arbolino chiude il podio. Nell'uscita dall'ultima curva cade McPhee spinto fuori dal contatto con Vietti e e Arbolino. Quarto Migno, poi Vietti, Fernandez, Rodrigo, Suzuki, Antonelli e Masia decimo

La statistica chiave

Seconda gara e seconda vittoria di Arenas. Poteva andargli peggio. Gli unici due che nella storia avevano ottenuto due vittorie nelle prime due gare stagionali di Moto3 sono stati Jack Miller e Joan Mir

La dichiarazione

Albert ARENAS: "E' incredibile. Questa gara è stata pazzesca. Fa tanto caldo e la gomma posteriore scivolava molto. La sensazione comunque era molto buona. Sono molto contento per la squadra".

Il migliore

Tony ARBOLINO: bravo ma sfortunato. E' l'unico che dal primo all'ultimo giro è sempre li, perennemente tra i primi. La strategia è perfetta e a due giri dalla fine va davanti a tutti, prendendosi anche qualche metro. Poi l'ultima curva con l'entrata di McPhee che lo porta lungo e gli fa perdere la vittoria. Almeno comunuque chiude sul podio.

Il peggiore

Carlos TATAY: Arriva e butta giù Foggia alla prima curva. Molto male, sia per aver rovinato la gara dell'italiano sia perché deve fare esperienza in pista e questo è il modo peggiore per farla.

