MotoE: si comincia con la vittoria di Granado davanti a Ferrari e Aegerter

Comincia il motomondiale 2020 con la gara della MotoE. Vittoria per dispersione di Eric Granado a Jerez. Il brasiliano domina e vince davanti al buon Matteo Ferrari e Dominique Aegerter. Quinto Casadei, lontani gli altri italiani: De Angelis è decimo, Canepa 14mo.

La stagione 2020 del motomondiale comincia con la prima gara della MotoE. Una corsa di soli sei giri, che ha visto dominare in lungo e in largo Eric Granado, primo vincitore di questa stagione.

Il brasiliano, dopo aver dominato libere e qualifiche, non parte benissimo e si ritrova secondo nelle prime curve. Poi sorpasso Tulovic e si mette a comandare, seminando la concorrenza e vincendo in solitaria.

Alle sue spalle il buon Matteo Ferrari. Come l'anno scorso l'italiano è bravo ad ottenere il massimo risultato possibile. Ha il titolo di campione del mondo da difendere. La moto sembra esserci, il pilota anche. Attenzione però a Granado che è in forma spaziale. E' lui il rivale per questa stagione.

Chiude il podio Dominique Aegerter. Buonissimo esordio dello svizzero nella categoria elettrica, dopo diversi anni anonimi in Moto2. Bravo Aegerter a partire sornione, per poi attaccare nel finale e a conquistare la terza piazza. Quarto Tulovic, poi Casadei, Torres, Medina, e Simeon.

Si ritorna in pista tra soli sette giorni per il secondo atto!

I 5 momenti chiave della gara

- Pronti via e Tulovic va in testa, poi Granado, Ferrari e Medina. Granado va davanti alla fine del primo giro. Quinto Simeon, poi Torres e Aegerter.

- Granado prende e se ne va. Il ritmo del brasiliano è spettacolare, inarrivabile per tutti. Dietro disastro per Alex De Angelis, autore di una falsa partenza e penalizzato.

- Ferrari, con enorme fatica, riesce ad agganciarsi a Tulovic. Inizia una bella lotta per la seconda posizione. Quarto rimane Medina, poi Aegerter, Torres e Simeon.

- A due giri dalla fine arriva il sorpasso di Ferrari che guadagna la seconda piazza.

- Ultimo giro è passerella per Granado e Ferrari. Terzo Aegerter recupera alla grande e guadagna il podio. Quarto Tulovic, poi Casadei, Torres, Medina, e Simeon.

La statistica chiave

E' la terza vittoria consecutiva per Granado, che ha vinto le ultime due dello scorso anno e la prima di questo. E' la striscia più lunga da quando esiste questa categoria.

Il migliore

Eric GRANADO: dai tempi doveva dominare. Poi una cattiva partenza ha un po' mescolato le carte in tavola, ma già dal secondo giro si riporta davanti e se ne va. Dominando e vincendo con un vantaggio di una vita.

Il peggiore

Niki TUULI: L'anno scorso, circa un annetto fa, aveva vinto la prima gara di MotoE della storia. Poi però ha perso lungo la strada il tocco magico e un anno dopo naviga nelle retrovie, fuori dai 10 e mai nel vivo dell'azione.

