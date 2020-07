Dopo oltre 4 mesi di stop, finalmente la MotoGP 2020 comincia la sua stagione dal circuito di Jerez in Andalucia. Un inverno di tante chiacchiere, col mercato piloti già in fermento. Ma finalmente è tempo di vedere le moto in pista: cosa aspettarsi da questa stagione? I favoriti per questo mondiale, con Marc Marquez carico per vincere il nono titolo della carriera.

E' un luglio atipico per la MotoGP. Di solito a quest'ora eravamo a metà stagione, Marc Marquez aveva una trentina di punti di vantaggio sulla concorrenza, il mercato piloti era in pieno svolgimento e le vacanze alle porte. In questo 2020 quasi nulla di tutto ciò.

Abbiamo visto le gare di Moto2 e Moto3 in Qatar. Poi lo stop, le corse virtuali e poco altro. Ora è arrivato il tempo di ritornare in sella per proseguire la stagione, in MotoGP è tempo addirittura di iniziarla. E' tutto pronto: finalmente vedremo lo spegnimento dei semafori!

Dove eravamo rimasti?

Repsol Honda Team's Spanish rider Marc Marquez shows the number 10 with his hands (the number of his victories) as he celebrates on the podium after winning the Moto GP Grand Prix Germany at the Sachsenring Circuit on July 7, 2019 Credit Foto Getty Images

Dopo oltre quattro mesi, il Motomondiale scenderà in pista a Jerez per il primo atto della stagione, almeno per la classe regina. Una vera e propria boccata d'ossigeno, sicuramente per gli appassionati, ma anche per le casse dei team, soprattutto quelle delle classi inferiori, maggiormente colpite dal lockdown.

E' stato un inverno ricco di chiacchiere e di qualche interessante manovra di mercato, oltre a qualche operazione (Marquez alla spalla) e qualche infortunio (Dovizioso). Partiamo dal mercato piloti: prima ancora di correre abbiamo Danilone Petrucci che si è già accasato in KTM per il 2021, clamorosamente non nel team ufficiale ma con Tech 3. Al posto di Petrux in Ducati arriverà Jack Miller dal team Pramac Di Fabietto Quartararo lo sanno anche i muri che il prossimo anno farà coppia con Maverick Viñales in Yamaha Factory, mentre Morbidelli ha rinnovato con Petronas. L'altra incredibile manovra di mercato è la semi bocciatura di Alex Marquez in HRC. Honda, dopo neanche una gara corsa, ha deciso che nel 2021 sarà Pol Espargarò a fare coppia con Marc Marquez, mentre il fratellino del Cabroncità sarà parcheggiato in LCR, al posto di Cal Crutchlow che dovrà trovarsi una moto per il prossimo anno. Questa scelta del team Honda ufficiale può sembrare poco chiara, invece la verità è lampante: Marc ha preteso di avere il fratello in squadra a novembre, in cambio avrebbe firmato il rinnovo con la casa giapponese. Ciò è accaduto, con il Cabroncito che ha firmato un inedito contratto per 4 anni, cosa che nel mondo della MotoGP non è praticamente mai accaduta. Dopo che Honda si è assicurata i servizi del fenomeno di Cervera ha "abbandonato" Alex, lasciandolo alla squadra satellite, affidandosi a un pilota esperto come Espargarò. In Suzuki rimarrà la coppia Mir-Rins, come Aleix in Aprilia. Nelle moto di secondo piano c'è qualche conferma, ma ci sono anche diverse selle libere.

Dopo il mercato, ecco le chiacchiere. Prima di tutto, cosa farà Valentino Rossi il prossimo anno? Il suo futuro è ancora nebuloso: c'è chi dice che ha già il posto garantito per la seconda moto nel team Yamaha clienti, ma la firma sul contratto al momento non sembra esserci. Stessa cosa per il Dovi: Andrea non ha ancora raggiunto l'accordo con Ducati, anzi sembra che le parti siano distanti. Difficile pensare ad un Dovizioso lontano da Borgo Panigale, anche perché di moto competitive libere non ce ne sono, mentre di buoni piloti a piedi ce ne possono anche essere per sostituirlo, vedi Crutchlow o Zarco. L'impressione è che prima o poi si arrivi ad una firma, conviene prima di tutto a lui.

Dopo le tante chiacchiere sul futuro di Vale e Andrea, c'è un altro Andrea su cui si sono spesi fiumi di inchiostro: Andrea Iannone. L'alfiere di Vasto è ancora fermo per la faccenda doping: la squalifica è di 18 mesi, ora si deve esprimere il TAS di Losanna, che però difficilmente lo farà prima di qualche settimana. A Jerez ci sarà Bradley Smith al suo posto, poi si vedrà. Qui è molto dura capire come si potrà evolvere la situazione, Iannone rischia addirittura 4 anni di squalifica. Speriamo di vederlo a breve tornare a correre.

Andrea Iannone Credit Foto Getty Images

Cosa aspettarci da questa stagione

Inutile girarci attorno, il favorito resta sempre lui. Marc Marquez arriva a Jerez come uomo da battere, forse non nella singola gara ma sicuramente nel lungo periodo. I test non sono stati buoni, ci sono state diverse comparative con la moto 2019, ma è pur vero che il pilota non era al meglio della condizione, inoltre sono passati ormai 4 mesi e in Giappone c'è stato un lockdown non così stringente come ad esempio in Italia. Honda avrà certamente risolto i suoi problemi. Il pilota non si discute, la sua voglia di annientare la concorrenza la conosciamo a memoria, è ghiotta la possibilità per lui di accaparrarsi il nono mondiale, raggiungendo nella classifica all time proprio Valentino Rossi.

Fabio Quartararo (Yamaha SRT), Maverick Vinales (Yamaha Factory) - GP of Australia 2019 Credit Foto Getty Images

Chi potrà avvicinarlo? Due nomi su tutti: Maverick Viñales e Fabio Quartararo. Lo spagnolo nei test aveva dettato il passo. Poi però è arrivato lo stop a rimescolare le carte e a regalare tempo alla Honda per rimediare. Top Gun è forte, la M1 al momento sembra competitiva, bisogna però valutare due cose: la tenuta mentale sul lungo periodo di Maverick e la sua capacità di duellare corpo a corpo con Marc. Nel passato ha sempre subito psicologicamente lo spagnolo, per batterlo bisogna essere superiori anche su quell'aspetto. Discorso simile anche per Fabio Quartararo, che arriva a questa stagione ormai con lo status di nuovo fenomeno della categoria. Dopo un 2019 da primo della classe, sorpresa assoluta date le poche aspettative, stavolta gli occhi saranno tutti su di lui. Se riuscirà a gestire la pressione incombente e, finalmente, a vincere la prima gara in carriera magari ad inizio anno, può avere qualche chance per lottare col cabroncito, a patto che Yamaha lo supporti al 100%.

Il calendario MotoGP 2020: 13 GP su otto tracciati tutti in Europa

GP Spagna (Jerez) 19 luglio GP Andalucia (Jerez) 26 luglio GP Repubblica Ceca (Brno) 9 agosto GP Austria (Spielberg) 16 agosto GP Stiria (Spielberg) 23 agosto GP San Marino/Riviera di Rimini (Misano) 13 settembre GP Emilia Romagna/Riviera di Rimini (Misano) 20 settembre GP Catalogna (Montmelò) 27 settembre GP Francia (Le Mans) 11 ottobre GP Aragon (Aragon) 18 ottobre GP Teruel (Aragon) 25 ottobre GP Europa (Valencia) 8 novembre GP Comunità Valenciana (Valencia) 15 novembre

Capitolo italiani. Non è stato un periodo semplicissimo per Dovizioso. I test invernali sono andati benino, mentre poi si è parlato solo del suo contratto ancora in alto mare e del recente infortunio. Non si sa con certezza quale sia la sua condizione, soprattutto quanto sia libero di testa. Il miglior Dovi lo abbiamo visto quando non aveva nulla da perdere nel 2017, ora è sicuramente tutto più complicato. Tre anni di fila da Vice campione pesano, il rischio però è il dovere di vincere portano a non riuscire ad esprimersi al meglio e a soccombere. Andrea se lo merita di vincere dopo tanti anni sempre li, deve però esserci il miglior pacchetto moto-pilota possibile, sfruttando anche qualche minima debacle del fenomeno di Cervera.

Discorso molto diverso per Valentino Rossi, che invece arriva a Jerez senza grosse pressioni. La squadra ha fatto capire di puntare su Viñales per tornare a vincere, ciò offre al Dottore una situazione originale, forse mai accaduta: non avere l'assillo del risultato. Libero da pensieri e senza nulla da perdere, Vale può gareggiare sereno e chissà che questa non possa essere l'asso nella manica. L'unico dubbio che può passargli per la testa è decidere cosa fare nel 2021, ma una moto per lui è già pronta, deve solo scegliere se accettare o no.

Valentino Rossi of Movistar Yamaha MotoGP in action during the second day of the MotoGP official testing session on February 08, 2020, held at Sepang International Circuit in Sepang, Malaysia Credit Foto Getty Images

Sugli altri c'è sicuramente grande curiosità per vedere Aleix e l'Aprilia, che tanto bene avevano fatto nei test. Inoltre c'è il capitolo Alex Marquez, che invece nei test aveva deluso a più riprese. Voglia di riscatto per Cal Crutchlow, al momento bocciato da Honda. Johann Zarco cerca risposte da una Ducati Avintia, mentre KTM deve fare dimostrare di fare passi in avanti.

Ripartono anche Moto2 e Moto3

Come detto, situazione differente per Moto2 e Moto3 che la loro stagione l'avevano cominciata in Qatar, poi però anche loro hanno subito uno stop di 4 mesi.A Losail per la Moto2 aveva vinto, un po' a sorpresa, Tetsuta Nagashima. Il giapponese in Qatar ha colto il primo successo in carriera, in una gara corsa alla grande. A Jerez l'impressione è che la musica sarà diversa: Jorge Navarro, Aron Canet, Jorge Martin, Augusto Fernandez, torneranno sicuramente a fare la voce grossa, mentre il giapponese e, soprattutto, gli italiani, sono una incognita.

Tetsuta Nagashima, Red Bull Ajo, Moto2 2020, Qatar, Getty Images Credit Foto Getty Images

Dopo dei pessimi test, Lorenzo Baldassarri aveva conquistato, anche lui un po' a sorpresa, il secondo posto a Losail, forte di una gara solida e convincente. Ora l'importante è ripetersi e mantenersi ad alti livelli, cosa non riuscita in passato. Discorso simile anche per Bastianini, terzo in Qatar.

Chi invece devono dare risposte sono Luca Marini e Fabio Di Giannantonio. Il primo non è stato performante nei test, mentre a Losail ha sofferto tantissimo il degrado gomme. La moto c'è, la squadra pure, ci si augura possa fare bene sin dal venerdi di Jerez. Diggia invece nei test aveva anche brillato con la sua SpeedUp, mentre in Qatar si è un po' perso. Speriamo possa ritrovarsi, come anche Lorenzo Dalla Porta: il campione del mondo della classe leggera sta faticando tantissimo a bordo della sua Kalex del team Italtrans, sempre lontanissimo dai primi.

Albert Arenas of Spain and Angel Nieto Team Moto3 celebrates after winning the Moto3 race during the 2018 MotoGP of Australia at Phillip Island Grand Prix Circuit on October 28, 2018 in Phillip Island, Australia Credit Foto Getty Images

Non facile invece analizzare la situazione in Moto3 dopo così tanto tempo: nei test le Honda avevano brillato, mentre KTM era indietro e tanto. Però in Qatar la moto austriaca aveva addirittura trionfato con Albert Arenas, davanti a una caterva di moto giapponese. L'impressione è che le Honda rimangono le favorite e possono puntare su piloti come Ogura, Salac, John McPhee, Jaume Masia e Gabriel Rodrigo. Anche Foggia e Arbolino non sono lontano dai primi. COme sempre ci sarà grandissimo equilibrio.

