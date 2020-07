MotoGP, Cal Crutchlow salta il GP di Spagna: i medici non danno l'ok dopo la caduta nel warm-up

Dal nostro partner OAsport.it

Cal Crutchlow non ha ricevuto l’autorizzazione da parte dei medici per prendere parte alla gara odierna, visti i postumi della caduta. Pertanto, dopo Rins, anche il britannico non sarà al via.

Ci sono segnali confortanti sulle condizioni del britannico Cal Crutchlow. Il pilota della LCR Honda, protagonista di una caduta nel corso del warm-up del GP di Spagna (primo round del Mondiale 2020 di MotoGP), è stato portato presso la struttura ospedaliera di Jerez de la Frontera per alcuni accertamenti.

Gran Premio di Spagna Moto2, Luca Marini trionfa a Jerez: è la prima vittoria italiana nel 2020 DA UN' ORA

Nulla di grave, ma la commozione celebrale ha fatto sì che il centauro non ricevesse l’autorizzazione medica a gareggiare, come riporta SkySport.

Play Icon WATCH Rossi all'ultima recita in Yamaha ufficiale, i Marquez e Dovizioso: team e piloti del Mondiale 2020 00:02:20

Gran Premio di Spagna Valentino Rossi: "Warm-up positivo, la differenza in gara la faranno i dettagli" DA UN' ORA